10-MW-Solarpark von Eon in der Oberpfalz geht ans Netz

Foto: Eon Eon Solarpark Weidenwang

Eon hat einen neuen Solarpark mit einer Leistung von zehn Megawatt in der Oberpfalz in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von knapp neun Hektar im Berchinger Ortsteil Weidenwang (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) erzeugt die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage jetzt grünen Strom für die Region.

Es ist bereits der zweite Solarpark von Eon im Gemeindegebiet der Stadt Berching. Ab sofort sollen die 18.762 Solarmodule mehr als elf Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr produzieren. Ein etwa drei Kilometer langes Erdkabel transportiert den Strom zu einer Übergabestation. Dort wird er in das Netz von Bayernwerk eingespeist. Ludwig Eisenreich, Erster Bürgermeister der Stadt Berching, sagt zum neuen Projekt: „In Berching verbinden wir seit jeher Tradition und Moderne – dazu gehört für uns auch seit vielen Jahren das Engagement für erneuerbare Energien. Wir freuen uns deshalb, dass Eon mittlerweile zwei Solarparks in unserem Gemeindegebiet errichtet hat. Gemeinsam können wir so einen Beitrag zu mehr Klimaschutz und zum Gelingen der Energiewende leisten.“ Solarpark soll auch Artenvielfalt stärken Frank Danielzik, bei Eon Deutschland zuständig für den Solarbereich, erklärt: „Der neue Solarpark in Weidenwang wird jährlich rund 6.100 Tonnen CO2 einsparen und kann rechnerisch mehr als 4.000 Privathaushalte mit grünem Strom aus der Region versorgen. Nicht nur der Strom aus Weidenwang ist grün, auch der Solarpark selbst und seine bepflanzten Ausgleichsflächen werden einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.“ Wichtig war Eon sowohl in der Planungsphase als auch bei der Bauausführung die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region. Eon baut deutschlandweit immer mehr dezentrale Solaranlagen für Privat- und Geschäftskunden sowie Photovoltaikprojekte für Investoren. Das Unternehmen plant, installiert, wartet und betreut deutschlandweit PV-Anlagen und übernimmt auch die komplette Abwicklung bis hin zum Netzanschluss. 18.3.2021 | Quelle: Eon | Solarserver

