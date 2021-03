Heizungsmodernisierung mit Solarthermie: Raustauschwochen bei Badenova

Der Energiedienstleister Badenova bietet seinen Kunden einen Bonus beim Umstieg auf eine Gasbrennwert- oder eine Brennstoffzellenheizung an. Besonders hoch ist der Bonus bei einer Hybridlösung aus Gasbrennwertkessel und Solarthermie-Anlage.

„Die staatliche Förderkulisse belohnt die Kombination aus Gas-Heiztechnik mit erneuerbaren Energieträgern besonders stark“, so Hans-Jürgen Hamburger, Leiter Systemlösungen Wärme und Erzeugung bei Badenova. Mit fast 12 Millionen veralteten Wärmeerzeugern hat der Gebäudebestand in Sachen Wärmewende nach wie vor großen Nachholbedarf. Denn die niedrige Modernisierungsrate belastet nicht nur das Klima mit vielen Tonnen Kohlendioxid, sondern auch den Geldbeutel der Verbraucher in Deutschland. Diesem neagtiven Trend sollen die Raustauschwochen bei Badenova entgegenwirken.

„Mit unseren Raustauschwochen möchten wir den Heizungstausch in Richtung mehr Energieeffizienz und Umweltschutz aktiv unterstützen. Wir bieten unseren Kunden eine individuelle Beratung an, um herauszufinden, welche Heizlösung für ihn die Beste ist“, so Hamburger. Möglich sind Miet- oder Kaufmodelle – je nach Kundenwunsch. Beim Kauf eines modernen Brennwertkessels über Badenova erhält der Kunde 300 Euro Bonus. Wer sich für eine Brennstoffzelle entscheidet, bekommt 499 Euro für den Kraft-Wärme-Kopplungs-Service. Kunden, die Erdgas und erneuerbare Energien kombinieren möchten und eine „Hybridlösung“ kaufen, erhalten sogar 500 Euro Bonus von Badenova.

Die Einbindung erneuerbarer Energien unterstützt das Klima besonders. Somit sparen Modernisierer durch den Austausch eines Öl-Niedrigtemperaturkessels gegen eine moderne Gas-Brennwertheizung mit Solaranlage für die Trinkwassererwärmung rund 40 Prozent Kohlendioxidemissionen ein. Dank der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) lohnt sich der Austausch des Wärmeerzeugers hin zu umweltschonender Gasheiztechnik auch finanziell in besonderer Weise. Denn beim Wechsel von Öl zu Gas erhalten Modernisierer die Einbindung von Solarenergie dank der großzügigen staatlichen Förderung praktisch geschenkt.

Badenova arbeitet mit sieben der namhaftesten Gerätehersteller in Deutschland zusammen. Auf der Homepage gibt man seine Wünsche bezüglich einer Heizlösung ein und erhält Beratung und ein Angebot vom Energiedienstleister. Die Informationen zu den Raustauschwochen bei Badenova sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

23.3.2021 | Quelle: Badenova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH