Enerix bietet Solardachziegel-Systeme von Autarq an

Bei Partnern des PV-Unternehmen Enerix lassen sich künftig Solardachziegel von Autarq bestellen. Mit dieser Lösung lassen sich laut der Unternehmen PV und Denkmalschutz unter einen Hut bringen.

Das Franchise- und Photovoltaikunternehmen Enerix nimmt die Solardachziegel-Systeme der Berliner Autarq ins Programm auf. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, ermögliche die Kooperation es enerix somit, das System von Autarq ab sofort über 120 Fachpartner anzubieten.

Peter Knuth, Geschäftsführer von Enerix, äußert sich über die neue Partnerschaft. „Wir haben das Ziel, jedes Haus in Deutschland mit Sonnenenergie zu versorgen – auch jene, bei denen die Denkmalschutzbehörde eingreifen würde. Durch die Aufnahme der Solardachziegel von Autarq in unser Portfolio steht auch der Photovoltaik auf denkmalgeschützten Gebäuden nichts mehr im Weg. Dadurch können wir optisch ansprechende Photovoltaikanlagen installieren, die in Symbiose mit dem Gebäude verschmelzen.” Mit fast 2.000 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen rund um die Installation und Wartung von Photovoltaik und Energieanlagen.

Das Solardachziegel-System von Autarq nutzt Tondachziegel renommierter deutscher Hersteller, die zu kraftvollen Solardachziegeln veredelt werden. Die Technologie zeichnet sich durch ihre sichere Kleinspannung, hoch adaptive Parallelschaltung und den Verzicht auf Leistungselektronik auf dem Dach aus. „Die Zusammenarbeit mit enerix ist ein wichtiger Schritt, um unsere innovativen Solardachziegel einer breiteren Kundschaft zugänglich zu machen. Durch das starke Vertriebsnetz von enerix können wir unsere Reichweite erweitern und noch mehr Hausbesitzer:innen von den Vorteilen unserer Technologie überzeugen“, erklärt Kai Buntrock, Geschäftsführer der Autarq GmbH.

Quelle: Autarq | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH