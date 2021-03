Photovoltaik: Fronius bringt einphasigen Hybrid-Wechselrichter auf den Markt

Der Primo GEN24 Plus ist der erste einphasige Hybrid-Wechselrichter von Fronius. Er besitzt offene Schnittstellen für die Sektorenkopplung von Strom, Speicher, Mobilität oder Wärme und kann den Haushalt mit Notstrom versorgen.

Den GEN24 Plus Hybrid-Wechselrichter von Fronius gibt es ab März 2021 auch als Primo, für einphasige Märkte. Er kommt in Leistungsklassen von 3.0 bis 6.0 kW auf den Markt und soll laut Hersteller maximalen Ertrag, größtmögliche Flexibilität und einfache Handhabung in einem kompakten, formschönen High-Tech Gerät vereinen.

„Der Primo GEN24 Plus ist unser erster einphasiger Hybrid-Wechselrichter und somit ein weiterer Meilenstein zur Erreichung unserer Vision von 24 Stunden Sonne. Unser Ziel war es, einen vielseitigen und kompakten All-in-One Wechselrichter zu entwickeln, der sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte über die gesamte Produktlebensdauer berücksichtigt“, sagt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy von Fronius. „Der Primo sieht offene Schnittstellen vor, um die Sektoren Strom, Speicher, Mobilität, Wärme oder Kühlung zu koppeln. Wir haben ihn mit zukunftsfähiger Technologie vollgepackt, damit auf Jahrzehnte das Maximum aus der Photovoltaik-Anlage herausgeholt werden kann.“

Mehrwert durch Speicher und Notstromversorgung

Den Sonnenstrom des Tages in der Nacht nutzen, das erhöht die Eigenversorgungsrate und sorgt für Unabhängigkeit vom Stromnetz. Darum ist der Primo GEN24 Plus mit Heimspeichern kompatibel und überzeugt durch hohe Lade- und Entladeleistungen. Er sorgt für maximale Energieausbeute, da die ausgefeilte Multi Flow Technology simultane Energieflüsse ermöglicht und intelligent steuert. Es spielt auch keine Rolle, ob man das Photovoltaik-System von Anfang an oder später mit einem Speicher ergänzt. Alles was man dazu benötigt, ist im Wechselrichter bereits vorgesehen.

PV Point: Basisnotstromversorgung ohne Batterie

Ein Novum beim neuen Hybrid-Wechselrichter von Fronius ist der PV Point – eine im Notstromfall versorgte Steckdose. Diese bietet erstmals eine Basis-Notstromversorgung, auch ohne Batterie. Damit lassen sich unverzichtbare Verbraucher wie Laptop, Smartphone oder kleine Gefriergeräte betreiben.

Ist ein Energiespeicher vorhanden, bietet der Primo einen so genannten Full Backup und versorgt den gesamten Haushalt mit Notstrom. Mit dem GEN24 Plus ist es im Notstromfall möglich, den aktuell erzeugten Strom zu nutzen und gegebenenfalls den Überschuss in der Batterie zu speichern.

23.3.2021 | Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH