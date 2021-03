Aalborg CSP liefert Groß-Wärmepumpe für Fernwärmenetz

Die schlüsselfertige Lieferung des maßgeschneiderten 1,2-MW-Wärmepumpensystems für ein dänisches Fernwärme-Heizkraftwerk in Dänemark erfolgte Mitte Februar. Die Anlage soll etwa 8.000 MWh Wärme im Jahr produzieren.

Das dänische Unternehmen Aalborg CSP hat für den Fernwärmebetreiber Saltum Fjernvarme ein Luft-Wasser-Wärmepumpensystem mit 1,2 MW Leistung geliefert. Das System soll dazu beitragen, die Erdgasabhängigkeit des Fernwärme-Heizkraftwerkes zu verringern und die Wärmepreise zu stabilisieren. Die Groß-Wärmepumpe ersetzt im Fernwärmenetz auch eine solarthermische Großanlage aus dem Jahr 1988.

Das Wärmepumpensystem hält Versprechen mit hohem COP ein

Nachdem die Anlage im ersten Versuch alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden hat, wurde sie nun an Saltum Fjernvarme übergeben. „Wir freuen uns, dass wir in der Testphase feststellen konnten, dass unsere Anlage wie versprochen liefert. Wir wissen, dass dies nicht immer der Fall ist, da Wärmepumpen relativ komplizierte Maschinen sind, die Hochdruck, Dampf und Flüssigkeiten enthalten, die alle ausgeglichen werden müssen. Aus diesem Grund bin ich sehr stolz auf die geleistete Arbeit“, sagt Per Aasted, Vertriebs- und Projektingenieur bei Aalborg CSP. Der durchschnittliche jährliche COP des Wärmepumpensystems in Saltum liegt nach Abzug aller Verluste über drei.

Sektorenkopplung für höhere Effizienz und Flexibilität

Während der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor weiter zunimmt, sind andere Sektoren, einschließlich des Heizungssektors, noch weitgehend von fossilen Brennstoffen abhängig. Das System in Saltum ist laut Aalborg CSP ein Beispiel für eine flexible und effiziente Sektorenkopplung. Denn die Wärmepumpe ist in der Lage, Strom von Windenergie-Anlagen in Wärme umzuwandeln und so eine Wechselwirkung zwischen dem Strom- und dem Fernwärmesektor herzustellen. Die Sektorenkopplung ist einer der Schlüssel zum nachhaltigen Energiesystem der Zukunft und wird als wichtiges Instrument zur Erreichung der nationalen Energie- und Klimaziele für 2030 in Dänemark angesehen.

Mit einer Leistung von 1,2 MW bei 0 Grad Celsius Umgebungstemperatur kann das Wärmepumpensystem jährlich rund 8.000 MWh Wärme erzeugen Das entspricht etwa 80 Prozent des Wärmeverbrauchs der Kunden. Die Groß-Wärmepumpe bietet nicht nur eine kostengünstige Lösung für die Wärmeerzeugung für das Fernwärmenetz, sondern verhindert laut Hersteller auch die Emission von mindestens 1.150 Tonnen CO₂ pro Jahr.

25.3.2021 | Quelle: Aalborg CSP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH