Neue Flachdach-Photovoltaik-Montagesysteme von Q Cells

Der Hersteller vom Photovoltaik-Anlagen, Q Cells, hat sein Flachdach-Montagesystem-Portfolio für gewerbliche und industrielle Anlagen erweitert. Das Q.Flat-G5 für Anlagen mit Ost-West-Ausrichtung und das Q.Flat-G6 für nach Süden ausgerichtete Systeme sollen sich vor allem durch eine optimierte Aerodynamik auszeichnen.

Gewerbliche und industrielle Solarinstallationen (C&I-Solaranlagen) bilden neben privaten Aufdachanlagen und Solarkraftwerken eine der drei Hauptsäulen der Photovoltaik-Industrie und sind ein Marktsegment mit nahezu unendlichem Wachstumspotenzial. Für diesen Photovoltaik-Anlagentyp sind die Flachdach-Photovoltaik-Montagesysteme Q.Flat von Q Cells konzipiert. Es handelt sich um das optimierte Q.Flat-G5 für Anlagen mit Ost-West-Ausrichtung und das neue Q.Flat-G6 für nach Süden ausgerichtete Systeme.

Flachdach-Photovoltaik-Montagesysteme: Aerodynamisch, stabil und flexibel

Das Q.Flat-G6 Montagesystem verfügt über eine optimierte Aerodynamik, der den Ballast für nach Süden ausgerichtete Anlagen wesentlich verbessert. Das Q.Flat-G6 wurde in der Entwicklungsphase strengen WTG-Windkanaltests unterzogen und ist aus langlebigen, umweltfreundlichen und blitzstromtragfähigen Materialien gefertigt. Die Ballastbefestigung ist außerdem mit den meisten Dacheigenschaften kompatibel, einschließlich Kies- und Gründachflächen.

Wie beim bewährten Montagesystem Q.Flat-G5 zeichnet sich auch das Q.Flat-G6 durch kurze Montagezeiten aus. Der Anschluss an das Dach erfolgt dank der Klicktechnik in vier einfachen Schritten. Außerdem benötigen Installateure nur ein Werkzeug.

Auch die Verkabelung der Photovoltaik-Module wird durch das Design des Q.Flat-G6 vereinfacht, das eine reibungslose, verhedderungsfreie und letztlich sichere Kabelverlegung gewährleisten soll. Darüber hinaus können sich Kunden für ein umfangreiches Zubehörprogramm entscheiden, das unter anderem eine Wechselrichterbank und den Anschluss von Einstrahlungssensoren umfasst. Sowohl das optimierte Q.Flat-G5 als auch das neue Q.Flat-G6 sind mit allen für C&I-Anlagen geeigneten Solarmodultypen von Q Cells kompatibel.

Goo Min, Head of Sales EU bei Q Cells, sagt dazu: „Q Cells sieht ein großes ungenutztes Potenzial an Dachflächen im C&I-Segment und bietet nicht nur branchenspezifische Technologielösungen, sondern auch Anlagenpacht und Power Contracting-Services an, um Unternehmen, die auf eine solare Zukunft ohne eigene Vorab-Investitionen setzen möchten, umfassend zu unterstützen.”

27.3.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH