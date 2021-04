Ausgeförderte Photovoltaik: Viessmann bietet sechs Cent

Für ausgeförderte PV-Anlagen geht das Energieunternehmen Viessmann mit einem eigenen Angebot an den Markt. Betreiber erhalten im laufenden Jahr über den Tarif ViShare eine Vergütung von sechs Cent je Kilowattstunde (kWh).

Für ausgeförderte Anlagen der Photovoltaik, die keinen Anspruch mehr auf eine EEG-Vergütung haben, hat das Energieunternehmen Viessmann ein Angebot parat. Mitglieder der neuen ViShare Energy Community erhalten für den Strom in diesem Jahr 6 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Nach der Reform des EEG im Dezember 2020 erhalten die Betreiber ansonsten lediglich noch den Jahresmarktwert. Das waren im vergangenen Jahr weniger als 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Vertragspartner für die ViShare-Tarife ist die Energy Market Solutions GmbH (EMS), eine Beteiligung der Viessmann Group.

Voraussetzung Stromspeicher

Wie Viessmann weiter mitteilte, erhalten die Community-Mitglieder eine individuelle Rundum-Lösung ohne versteckte Kosten. Es gebe weder Vermarktungspauschalen noch andere vergleichbare Abzüge. Ein Wechsel in die Direktvermarktung des selbst erzeugten Stroms sei ebensowenig erforderlich wie die Anschaffung intelligenter Messsysteme. Mit der ViShare Strom-Flatrate haben die Betreiber von Photovoltaikanlagen ihre Energiekosten und -erträge von Anfang an im Griff und erhalten alle Zahlungsströme gebündelt in einem Tarif. Einzige Voraussetzung ist die Modernisierung der Photovoltaikanlage mit einem Vitocharge VX3 Stromspeicher. Dies sei aber angesichts des aktuellen Zinsniveaus sowie des Inflationsdrucks für viele eine sinnvolle Investition.

Wärmepumpe auch zur Kühlung

Für Photovoltaikanlagen-Betreiber, die ihren Eigenstromverbrauch maximieren und zugleich Heizkosten sparen wollen, ist die Wärmeversorgung ihres Hauses mit einer Wärmepumpe eine besonders wirtschaftliche Lösung. Bei Betrieb mit Strom von der Photovoltaikanlage, vervielfacht sie den Energieertrag der Solarmodule. Denn sie erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom und der Wärme aus der Umgebung rund das Vierfache an Wärme für Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitung. Der Stromspeicher hilft dabei, die Wärmepumpe so oft wie möglich mit dem Strom vom eigenen Dach zu betreiben. Auch an heißen Sommertagen mit intensiver Sonneneinstrahlung nutzen die Wärmepumpen das große Stromangebot sinnvoll. Denn mit ihnen sei ein reversibeler Betrieb möglich und sorgen für die Gebäudekühlung. Die Viessmann GridBox fasst die Komponenten zu einem ganzheitlichen Gesamtsystem zusammen und optimiert die Energieflüsse im Haus.

Mit dem ViShare Tarifrechner können Interessenten schnell und einfach die individuellen Energiekosten für solche ganzheitlichen Energiesysteme mit Photovoltaikanlagen bis 30 kWp ermitteln.

Dazu komme, dass die Teilnehmer sich ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom versorgen. Das wird regelmäßig vom TÜV Nord geprüft und mit einem Zertifikat bestätigt. Überschüssiger Strom fließt entweder in einen Stromspeicher zum späteren Verbrauch oder wird profitabel ins Netz eingespeist. Im Umkehrschluss wird bei einem eigenen Stromdefizit auf 100% Ökostrom aus dem Netz zugegriffen.

1.4.2021 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH