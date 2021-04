Axpo baut 82 Photovoltaik-Projekte mit Bürgerbeteiligungen in Frankreich

Die Axpo Tochtergesellschaft Urbasolar realisiert Photovoltaik-Solarparks in Frankreich mit einer partizipative Finanzierung durch die Bürgerinnen und Bürger.

Frankreich erlebt seit Jahren einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Erfolgsgeheimnis ist die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich an neuen Anlagen zu beteiligen. Eine führende Akteurin ist die Axpo Tochtergesellschaft Urbasolar. Urbasolar stellt die partizipative Finanzierung in den Mittelpunkt ihrer Strategie für den Bau von Solarkraftwerken. Das Unternehmen bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, in lokale Projekte zu investieren. So konnte sie seit Anfang 2018 18,7 Millionen Euro von 4.250 Investorinnen und Investoren für 82 Photovoltaik-Kraftwerke bündeln. Auch im Corona-Jahr 2020 war das Interesse für Photovoltaik-Projekte mit Bürgerbeteiligungen hoch, was sich an den 7,5 Millionen Euro für 25 Projekte zeigt. Dabei handelt es sich um Logistik- und Industriegebäude, Photovoltaik-Gewächshäuser, Parkplatzbeschattungen, ehemalige Industriebrachen oder auch ein vormaliges Kohleabbaugebiet.

Beispielsweise hat Urbasolar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 18 MW Leistung auf dem Gelände eines ehemaligen Militärdepots in Vaas errichtet. Die Fläche von 24 Hektaren liefert Strom für über 9.000 Personen in der Region. In einem weiteren Beispiel entstand eine Überdachung eines Spitalparkplatzes in Carcassonne mit rund 14.000 Photovoltaik-Modulen, die zusammen auf eine Leistung von 4 MW kommen. In beiden Fällen konnten sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen, bei der Parkplatzüberdachung war ein Teil der Beteiligung explizit den Spitalangestellten vorbehalten.

Photovoltaik-Projekte mit Bürgerbeteiligungen fördern die Akzeptanz

Durch die Bürgerbeteiligung nehmen Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Energiewende Teil. Zudem erhalten sie eine Rendite in Form von Zinsen auf ihren Einlagen. Zielgruppen sind vor allem Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe von Photovoltaik-Anlagen sowie Mitarbeitende der entsprechenden Anlagen.

Christoph Sutter, Head Renewables der Axpo Group, ist vom Nutzen dieser Beteiligungen überzeugt: „Die systematischen Bürgerbeteiligungen sind eines der Erfolgsgeheimnisse hinter dem Boom erneuerbarer Energien in Frankreich. Sie erhöhen die Akzeptanz vor Ort stark und tragen zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen bei. Eine echte Win-Win-Situation und ein Modell mit Zukunft.“

8.4.2021 | Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH