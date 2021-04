Erste bifaziale Photovoltaik-Module in Kozani installiert

Beim Solarpark Kozani in Griechenland setzt Juwi auf bifaziale Photovoltaik-Module. Es ist das größte Projekt dieser Art in Europa.

In Kozani im Norden Griechenlans baut die Juwi-Gruppe den nach eigenen Angaben größten Solarpark Europas mit bifazialen Photovoltaik-Modulen. Die Leistung beträgt 204 Megawatt. Auftraggeber ist die Hellenic Petroleum Group. Nun sind dort die ersten Modulreihen installiert. Bis zur Inbetriebnahme im Februar 2022 sind allerdings noch mehr als eine halbe Million weitere Module zu installieren.

Trotz Corona weitgehend im Zeitplan

„Trotz der Covid-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen auf der Baustelle liegen wir immer noch im Zeitplan. Bis zum 22. Februar 2022 soll die Anlage ans Netz gehen“, sagt Takis Sarris, Geschäftsführer der griechischen Juwi-Tochter. Dann wird sie an den zukünftigen Betreiber, die Hellenic Petroleum Group, übergeben. Im November 2020 hatte Juwi die Inbetriebnahme für Ende 2021 angekündigt.

Bifaziale Photovoltaik-Module nutzen die Sonnenenergie auf der Modulvorder- und -hinterseite. So können sie auf derselben Fläche mehr Strom erzeugen. Das Konzept ist nicht neu, die Technologie wurde in letzter Zeit aber weiterentwickelt. Da die Module auch reflektiertes und diffuses Licht in Strom umwandeln können, erzielen sie laut Juwi gegenüber herkömmlichen Modulen einen Strommehrertrag von bis zu zehn Prozent. Beim Kozani-Solarpark soll der zusätzliche Ertrag bis zu fünf Prozent betragen.

Durch den Mehrertrag sollen die bifazialen Module unterm Strich wirtschaftlicher sein als konventionelle Module. „Solarenergie ist in Griechenland bereits die billigste Form der Stromerzeugung. Die Technologie mit Bifazial-Modulen verstärkt diese Entwicklung erneut. Auf diese Weise können wir mehr Strom auf weniger Raum zu noch geringeren Kosten erzeugen”, sagt Sarris.

Nach seiner Fertigstellung soll der Kozani-Solarpark jährlich mehr als 300 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom liefern. Das entspricht bilanziell 75.000 griechischen Haushalten. Das Investitionsvolumen beträgt 136 Millionen Euro.

14.04.2021 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH