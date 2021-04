Leag kauft Windturbinen von GE Renewable Energy

Der Energiekonzern Leag hat einen Kauf- und Wartungsvertrag für bis zu 50 Windturbinen mit GE Renewable Energy unterzeichnet.

Der für den Braunkohletagebau bekannte Energiekonzern Leag hat Windturbinen für seine Projekte in der Lausitz und in Ostdeutschland gekauft. Zusammen mit ihrer Projektentwicklerin EP New Energies (EPNE) unterzeichnete die Leag ein Gesamtpaket mit GE Renewable Energy. Zu diesem gehören bis zu 50 Windenergieanlagen der 6-Megawatt-Klasse sowie Vollwartungsverträge.

Genehmigung soll in den nächsten Monaten beantragt werden



Das erste Projekt der Leag ist der Windpark Forst-Briesnig II mit 17 Windturbinen. Mit der Festlegung des Anlagenherstellers und -typs kann Leag nun der Genehmigungsantrag finalisieren. In den kommenden zwei bis drei Monaten will das Unternehmen den Antrag beim brandenburgischen Landesamt für Umwelt einreichen. „Wir sind auf dem Weg vom Bergbau- und Kraftwerksbetreiber zu einem vielseitigen Energieunternehmen mit einem breiteren Mix aus Erzeugungsanlagen und einem deutlich wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien in unserem Portfolio“, kommentiert Hubertus Altmann, Leag-Vorstand Kraftwerke. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir zu den ersten gehören, die Windturbinen der 6-MW-Klasse einsetzen, eine der modernsten Turbinentechnologien auf dem Markt. Dieser Deal ist in seiner Größenordnung in Deutschland bemerkenswert. Damit spielen wir in der 1. Liga der Wind-Projektierer”, sagt EPNE-Geschäftsführer Dominique Guillou. EPNE ist das 2019 gegründete Tochterunternehmen für erneuerbare Energien des tschechischen Energiekonzerns EPH. Zu diesem gehört auch die Leag.



Die jetzt geschlossenen Verträge umfassen die Lieferung, Errichtung und Wartung der Anlagen. Klaus Rogge, Vertriebs- und Regionalleiter für den Bereich Onshore Wind bei GE in Zentraleuropa ergänzt: „Wir freuen uns, die Windenergieanlagen für die ersten Windparkprojekte von EPNE in Deutschland liefern zu dürfen. Die Projekte auf ehemaligen Braunkohletagebauflächen symbolisieren den Wandel von konventioneller Stromerzeugung hin zu Erneuerbaren Energien.“ Zu den neuen Aktivitäten der Leag gehört auch der Bau des Photovoltaik-Parks “Altes Kraftwerk.

14.4.2021 | Quelle: Leag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH