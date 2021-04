Mitnetz erleichtert Netzanschlussprüfung für erneuerbare Energien

Der Netzbetreiber Mitnetz hat seine automatisierte Netzanschlussprüfung für erneuerbare Energien um neue Funktionen erweitert.

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom hat seine automatisierte Echtzeit-Netzanschlussprüfung für erneuerbare Energien um weitere Funktionen erweitert. Das System soll Einspeisern nun einen besseren Überblick über ihren möglichen Netzanschluss geben. Dafür stellt es freie Netzkapazitäten, Streckenverläufe und Kostenschätzungen dar.

„Das Portal ermöglicht unseren Kunden eine detaillierte Standortbeschreibung mit Routingsystem. Wir bieten automatisch drei Anschlussvarianten und Kostenvorschläge an. Der Netzkunde kann seinen Favoriten online in Echtzeit beauftragen. Er erhält eine Projektübersicht und zusätzlich unsere Übersicht zu Netzdienstleistungen, die auf unsere Kunden individuell zugeschnitten sind. Und dies in Sekundenschnelle und mit ein paar Klicks“, sagt Projektleiter Torsten Emisch. Dazu geben die Anlagenbetreiber auf der Internetseite des Unternehmens ihre Einspeiseadresse oder alternativ den Einspeiseort und die gewünschte Einspeiseleistung an. So können sie den Onlineservice rund um die Uhr kostenlos nutzen.

Zahl und Leistung der Anlagen steigen

Mitnetz Strom gehört nach eigenen Angaben zu den ersten Verteilnetzbetreibern in Deutschland, die einen solchen Kundenservice flächendeckend für das gesamte Netzgebiet in Echtzeit anbieten. Das Portal ist laut Mitnetz bundesweit einzigartig in der Netzanschlussprüfung für erneuerbare Energien. „Unser Service ist seit Februar 2020 auf dem Markt. Derzeit haben wir rund 150 Anfragen pro Woche“, sagt Emisch. Der Netzbetreiber erklärt, man wolle den Anlagenbetreibern den Anschluss erleichtern, die Erzeugungsanlagen mit 135 Kilowatt oder mehr planen. Das Unternehmen hat den Onlineservice gemeinsam mit Kunden selbst entwickelt. Mitnetz verzeichnet sowohl bei der Zahl der Anlagen als auch bei der installierten Leistung steigende Werte. Im Jahr 2020 wurden 53.353 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien bei Mitnetz angeschlossen, das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

