Laut dem Global Energy Review 2021 der IEA steigen die weltweiten energiebezogenen Kohlendioxidemissionen im Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Tonnen, was auf einen starken Anstieg der Nachfrage nach Kohle bei der Stromerzeugung zurückzuführen ist.

Die weltweiten energiebezogenen Kohlendioxidemissionen steigen im Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Tonnen an. Das ist der zweitgrößte Anstieg in der Geschichte und macht den größten Teil des Rückgangs des letzten Jahres aufgrund der Covid-19-Pandemie rückgängig machen, wie Global Energy Review 2021 zeigt. Dies wäre der größte jährliche Anstieg der Emissionen seit 2010 während der kohlenstoffintensiven Erholung von der globalen Finanzkrise.

Der Global Energy Review 2021 der IEA schätzt, dass der CO 2 -Ausstoß in diesem Jahr um fast 5 % auf 33 Milliarden Tonnen steigen wird, basierend auf den neuesten nationalen Daten aus der ganzen Welt sowie einer Echtzeitanalyse der Wirtschaftswachstumstrends und neuer Energieprojekte eingestellt, um online zu kommen. Der Haupttreiber ist die Nachfrage nach Kohle, die voraussichtlich um 4,5 % wachst, das Niveau von 2019 übertrifft und sich ihrem Höchststand ab 2014 nähert, wobei der Elektrizitätssektor drei Viertel dieses Anstiegs ausmacht.

„Die weltweiten Kohlenstoffemissionen werden in diesem Jahr voraussichtlich um 1,5 Milliarden Tonnen steigen – was auf die Wiederbelebung des Kohleverbrauchs im Stromsektor zurückzuführen ist. Dies ist eine schreckliche Warnung, dass die wirtschaftliche Erholung von der Covid-Krise derzeit alles andere als nachhaltig für unser Klima ist“, sagt Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA. „Wenn Regierungen auf der ganzen Welt nicht schnell handeln, um mit der Emissionsreduzierung zu beginnen, sind wir wahrscheinlich 2022 mit einer noch schlimmeren Situation konfrontiert.”

Energienachfrage steigt 2021 um 4,6 %

Die weltweite Energienachfrage wird voraussichtlich 2021 um 4,6 % steigen – angeführt von Schwellenländern und Entwicklungsländern – und damit über das Niveau von 2019 hinausgehen. Die Nachfrage nach allen fossilen Brennstoffen wird im Jahr 2021 deutlich zunehmen, wobei sowohl Kohle als auch Gas über das Niveau von 2019 steigen werden. Das Öl erholt sich ebenfalls stark, wird aber voraussichtlich unter seinem Höchststand von 2019 bleiben, da der Luftverkehrssektor weiterhin unter Druck steht.

Der erwartete Anstieg des Kohleverbrauchs stellt den Anstieg der erneuerbaren Energien trotz der beschleunigten Nachfrage nach erneuerbaren Energien um fast 60 % in den Schatten. Mehr als 80 % des prognostizierten Wachstums der Kohlennachfrage im Jahr 2021 werden voraussichtlich aus Asien kommen, angeführt von China. Der Kohleverbrauch in den USA und in der Europäischen Union wird aber deutlich unter dem Vorkrisenniveau bleiben.

Erneuerbare Energien steigen voraussichtlich um über 8 %

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird 2021 voraussichtlich um über 8 % steigen, was mehr als die Hälfte des weltweiten Anstiegs der gesamten Stromversorgung ausmacht. Der größte Beitrag zu diesem Wachstum kommt von Sonne und Wind, die auf dem Weg zu ihrem größten jährlichen Anstieg in der Geschichte sind. Die Stromerzeugung aus Wind nimmt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 275 Terawattstunden oder rund 17 % zu. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik wird voraussichtlich um 145 Terawattstunden zunehmen, was einem Anstieg von fast 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ihre kombinierte Leistung ist auf dem richtigen Weg, um 2021 mehr als 2 800 Terawattstunden zu erreichen.

Erneuerbare Energien können laut Global Energy Review 2021 voraussichtlich 2021 30% der weltweiten Stromerzeugung liefern, ihren größten Anteil am Strommix seit Beginn der industriellen Revolution und von weniger als 27% im Jahr 2019. China wird voraussichtlich fast die Hälfte des weltweiten Anstiegs ausmachen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, gefolgt von den USA, der Europäischen Union und Indien.

Der Global Energy Review ist das jährliche Update der IEA zu den neuesten Trends bei den weltweiten Energie- und CO 2 -Emissionen. Es deckt alle wichtigen Kraftstoffe und Technologien ab und bietet Einblicke in Regionen, Volkswirtschaften und Länder.

21.4.2021 | Quelle: IEA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH