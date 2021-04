PI Berlin erwartet Boom für Photovoltaik-Kraftwerke in Italien

Der Photovoltaik-Experte Giuseppe Farinato wird Business Development Manager Italy beim PI Berlin. Das Unternehmen will für den erwarteten Photovoltaik-Boom in Italien vor Ort präsent sein.

Das PI Berlin ist ab sofort mit dem Photovoltaik-Experten Giuseppe Farinato in Italien vertreten. Hintergrund ist, dass das Beratungsunternehmen dort mit einem zweiten Photovoltaik-Boom rechnet. Als Business Development Manager ist Farinato vor Ort der Ansprechpartner für Services des PI Berlin rund um die Planung, den Bau und die Qualitätssicherung für Photovoltaik-Kraftwerke. Zuvor war er unter anderem als Operation & Maintenance Manager bei einem der größten PV-Projektentwickler Italiens tätig.

Wieder boomender PV-Markt in Italien

„Der Photovoltaik-Markt in Italien wird in den kommenden Jahren wieder boomen. Immer mehr Investoren aus Europa und auch aus Italien wollen PV-Kraftwerke kaufen oder bauen“, erklärt Steven Xuereb, Director of Sales and Project Delivery beim PI Berlin. „Mit Giuseppe Farinato haben wir einen erfahrenen Experten vor Ort, der den Markt und die potentiellen Fehler bei PV-Kraftwerken gut kennt. Sein Fachwissen und seine Erfahrung rund um den Betrieb von PV-Kraftwerken haben uns wirklich beeindruckt.“

Photovoltaik-Kraftwerke optimal bauen und betreiben

Farinato berät Investoren und Betreiber von PV-Kraftwerken, wie sie mit Hilfe der Dienstleistungen des PI Berlin Risiken minimieren und ihre Erträge optimieren können. Bisher war der studierte Ingenieur als Operation & Maintenance Manager beim Photovoltaik-Projektentwickler Voltalia Italy tätig. Dort war er unter anderem für die Bereiche Risikomanagement, Wartung und Leistungsüberwachung für Photovoltaik-Kraftwerke mit mehreren Dutzend Megawatt Leistung zuständig. Davor arbeitete er unter anderem bei Alstom Wind Italia im Bereich Wartung und Nachrüstung sowie Risikomanagement von Windparks.

Neben seinem technischen Know-how unterstützt Farinato Kunden und Partner des PI Berlin in Italien auch beim Risikomanagement. Auch als Operation & Maintenance Manager analysierte er Vertragsrisiken und handelte Verträge aus. Bei Problemen mit Komponenten eines PV-Kraftwerks war er dafür zuständig, die Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller durchzusetzen.

Qualitätssicherung für Photovoltaik-Ausbau in Italien

„In den nächsten drei Jahren erwarte ich mindestens eine Verdopplung der installierten Photovoltaik-Leistung in Italien. Dafür braucht es Expertise, um Schwachstellen bei Anlagen schnell und zuverlässig zu beheben“, sagt Farinato. „Vor drei Jahren habe ich das erste Mal mit dem PI Berlin bei der Inspektion von zwei PV-Kraftwerken in Italien zusammengearbeitet. Dabei hat mich die hohe Professionalität des Teams beeindruckt. Das PI Berlin kann einen großen Beitrag für einen schnellen und zuverlässigen Ausbau der Photovoltaik in Italien leisten. Ich freue mich sehr, diese Herausforderung nun als ein Teil des PI Berlin mitzugestalten.“

21.4.2021 | Quelle: PI Berlin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH