Österreich: 45 Millionen Euro Förderung für Solarthermie-Großanlagen

Der Klima- und Energiefonds Östereichs stellt nun deutlich mehr Mittel für solarthermische Großanlagen zur Verfügung als in den Jahren zuvor. Besonders gefördert werden große Solarthermie-Anlagen für die Fernwärmeversorgung.

„Mit dem 45 Millionen Euro schweren Programm beginnt ein neues Zeitalter für die Solarenergie. Diese Offensive für Solare Großanlagen katapultiert Österreich an die Weltspitze der Solarländer“, sagt Robert Kanduth, Obmann des Verbandes Austria Solar. „Mit der aktuellen Ausschreibung des Klima- und Energiefonds stehen für zwei Jahre mehr Mittel zur Verfügung als die letzten zehn Jahre zusammen“, so Kanduth zur aktuellen Förderung für Solarthermie-Großanlagen in Österreich.

Solare Fernwärme für alle

„Mit dem Förderprogramm sind jetzt echte Megawattanlagen in der Fernwärme möglich, die den Ausstieg aus fossiler Energie beschleunigen“, betont Kanduth. Derzeit heizt über eine Million Haushalte mit Fernwärme, fast die Hälfte davon wird mit fossilem Erdgas erzeugt. In der Offensive des Klimafonds fördert man nun besonders Solarwärme-Projekte mit mehr als 3,5 Megawatt Leistung. In dieser Größenordnung gibt es erst wenige Anlagen in Österreich. Solare Fernwärme hilft den Energieversorgern, das Ziel einer CO 2 -freien Wärmeversorgung rascher zu erreichen. Solarwärme im städtischen Fernwärmenetz ist seit 20 Jahren erprobt und heute Stand der Technik. Mit dem Fördervolumen von 45 Millionen Euro will der Fördermittelgeber Investitionen von rund 150 Millionen Euro anstoßen. Die Errichtung der Anlagen erfolgt zu 75 Prozent mit heimischer Wertschöpfung, die Solaroffensive ist ein Konjunkturmotor, der bei Herstellern und Handwerk in der Region wirkt.

Industrie auf Solarkurs

Auch Unternehmen profitieren von der aktuellen Förderung für Solarthermie-Großanlagen. Sie können ihre Energieversorgung damit weitgehend auf Sonnenenergie umstellen, um Kosten und Emissionen zu sparen. Die betroffenen Industrien reichen von der Betonherstellung über metallverarbeitende Unternehmen bis zu Lebensmittelbetrieben. „Die Offensive des Klimafonds unterstützt die Industrie, beim Hochfahren nach der Coronakrise in Klimaschutz zu investieren“, ist Kanduth überzeugt. Die Solaroffensive des Förderprogramms hilft mit, auch die Wirtschaft rascher in eine nachhaltige Zukunft zu führen.

4.5.2021 | Quelle: Austria Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH