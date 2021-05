Für die Einsatzgebiete VIPV und BIPV bietet der Polyurethan-Spezialist BBG nun eine Kleinserienfertigung von Sondergrößen und Sonderformen von kundenspezifischen Photovoltaik-Modulen an.

Mit seinem Angebot reagiert BBG vor allem auf das Trendthema „Vehicle Integrated Photovoltaic“ (VIPV). Bei dem jungen Einsatzfeld werden integrierbare Photovoltaik-Module in Autos eingebaut. Mit der gewonnenen Energie lässt sich unter anderem die Reichweite von Elektroantrieben erhöhen. Vorreiter für die fahrzeugintegrierte Photovoltaik sind solarbetriebene Boote und Fähren in der Berufsschifffahrt sowie der Privatyachtbau.

Multifunktional: bauwerkintegrierte Photovoltaik

Im Rahmen der bauwerkintegrierten Photovoltaik dienen stromerzeugende Bauelemente gleichzeitig der Wärmedämmung, dem Wind- und Wetterschutz und der Gestaltung. Bei Gebäuden und Anbauten wie Carports und Wintergärten werden Photovoltaikmodule in Dächer eingebunden und für Fassaden-, Fenster- und Verschattungslösungen genutzt. Darüber hinaus können sie als vollwertige Überdachungen verbaut werden.

Designglas für außergewöhnliche Gestaltungen bei Fahrzeugen und Schiffen

Anspruchsvoll designte und hochbelastbare Gläser werden außerdem im Automobilbau und in der Schifffahrt aus Gestaltungsgründen und zur platzsparenden Integration in Oberflächen verwendet. Insbesondere bei Allradwohnmobilen, Offroad- und Expeditionsfahrzeugen sowie Yachten, die in Kleinserien gefertigt werden, kommen sie zum Einsatz.

Beratung und Fertigung in Europa, USA und China

Kundenspezifische Photovoltaik-Module die Unternehmen der BBG Gruppe an ihren Standorten in Oxford/USA, Changchun/China und Mindelheim/Deutschland an. BBG North America und BBG Asia sowie die Muttergesellschaft in Deutschland verfügen jeweils über ein eigenes Technikum, in dem das Unternehmen die Teile herstellen kann.

Vor Ort fertigt man auch die für integrierbare Photovoltaik-Module notwendigen Werkzeuge. Darin umgießt man die Komponenten dann mit einem Rahmen aus Polyurethan (PUR). Die notwendigen Befestigungselemente integriert der Hersteller im selben Arbeitsgang. Den Rahmen benötigt man für den späteren Einbau der Elemente. Bei der Fertigung setzt BBG die selbst entwickelte PUR-Flush-Technologie ein. Sie bewirkt, dass der Rahmen bündig mit der Oberfläche des Elementes abschließt. Beim anschließenden Einbau fügen sich die Komponenten dann nahtlos in ihre jeweilige Umgebung ein.

6.5.2021 | Quelle: BBG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH