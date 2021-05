Lemgo will ab 2022 Fernwärme aus Solarthermie erzeugen

Viessmann Deutschland hat von den Stadtwerken Lemgo den Auftrag für eine Solarthermieanlage mit 9.181 Quadratmetern Kollektorfläche erhalten.

Die Anlage soll jährlich mehr als 3,3 Gigawattstunden Solarthermie für die Fernwärme in Lemgo liefern. Das entspricht bilanziell dem Bedarf von 150 Haushalten.

Zum Auftrag gehören die schlüsselfertige Solarthermieanlage und das zugehörige Technikgebäude. Viesmann setzt dafür den Röhrenkollektor Vitosol 200-T Typ SPX ein. Dieser wurde im vorigen Jahr speziell für große Solarthermieanlagen neu eingeführt.

Der Bau der Solarthermieanlage soll beginnen, sobald alle Genehmigungen vorliegen. Die Solaranlage soll Anfang 2022 vollständig betriebsbereit sein. Nach jetzigem Stand soll sie dann die drittgrößte Solarthermieanlage Deutschlands sein.

Solarthermie und Wärmepumpe arbeiten zusammen

Die Solarthermieanlage ist Teil des Projekts „iKWK“ der Stadtwerke Lemgo. Das Kürzel steht für innovative Kraft-Wärme-Kopplung in Kombination mit erneuerbaren Energien. In diesem Fall wird die Solarthermie durch eine Wärmepumpe ergänzt. Letztere nutzt die Wärme aus dem Fluss Bega zur Erzeugung von Fernwärme. Solarthermie und Wärmepumpe sollen zusammen mehr als 7 Gigawattstunden Fernwärme aus erneuerbaren Energien produzieren.

Für Viessmann ist das Projekt in Lemgo die dritte Solarthermie-Großanlage zur Erzeugung von Fernwärme in Deutschland. Das Unternehmen installierte 2018 wurde eine große Solarthermieanlage für das Bioenergiedorf in Mengsberg. Im Jahr 2019 folgte eine weitere Anlage mit gut 1.000 Quadratmetern Kollektorfläche in Moosach bei München in Betrieb genommen. Die Anlage in Lemgo ist im Vergleich zum Projekt in Mensberg mehr als dreimal so groß. Das zeige, dass die großflächige Nutzung der Solarthermie als Wärmequelle in Deutschland stark an Bedeutung gewinne, erklärt Viessmann.

12.5.2021 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH.com