Neuer Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke

Viessmann hat einen Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke herausgebracht. Er kann bis zu 120 °C für Nah- und Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme liefern.

Die Nutzung solarthermischer Großanlagen für die Nah- und Fernwärmeversorgung nimmt in Deutschland und seinen Nachbarländern deutlich zu. Bis 2050 will die Bundesregierung einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Um dies zu schaffen, müssen in den nächsten 30 Jahren allein in Deutschland jährlich rund eine Million Quadratmeter Kollektorfläche aufgestellt werden. Viessmann unterstützt diese Entwicklung mit dem neuen Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke Vitosol 200-T, Typ SPX. Auf Wunsch realisiert Viessmann mit diesem Kollektor im Rahmen von Turnkey-Verträgen auch komplette Anlagen – von der Planung über die Errichtung und Inbetriebnahme bis hin zum Service.

Zwei Ausführungen: Vorgefertigt oder für die flexible Montage vor Ort

Der neue Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die Standardvariante des Vitosol 200-T, Typ SPX hat 3,5 kW Nennleistung und verfügt über 5,05 Quadratmeter Kollektorfläche. Bei dieser Variante werden Sammler und Röhren auf der Baustelle zusammengesetzt. Sie empfiehlt sich für Kollektorflächen von bis zu einigen hundert Quadratmetern, für solar unterstützte Quartiere sowie für die Montage auf Hallendächern.

Die 7,2-kW-Ausführung (10,3 Quadratmeter), bestehend aus Sammlergehäuse, Vakuumröhren und Montagerahmen wird bereits vormontiert angeliefert. Mit Hilfe eines Krans oder eines Hubwagens ist sie schnell installiert. Diese Variante ist ideal für größere Kollektorflächen, wie zum Beispiel für Nah- und Fernwärmenetze und zur Erzeugung industrieller Prozesswärme.

Betriebssicher, hocheffizient und langlebig

Durch das Heatpipe-Prinzip (die Röhren werden nicht direkt vom Solarmedium durchströmt, sondern sind trocken an den Wärmetauscher im Sammlergehäuse angebunden) zeichnet sich der Vitosol 200-T, Typ SPX, laut Viessmann durch große Langlebigkeit und Betriebssicherheit aus. Die Absorberflächen sind direkt in den Vakuumröhren platziert und daher vor Umwelteinflüssen geschützt.

Aufgrund der Vakuum-Röhrentechnologie sind Netztemperaturen bis 120 °C möglich. Durch die trockene Anbindung können Röhren auch bei einer befüllten Anlage eingesetzt und im Bedarfsfall ausgetauscht werden. Hocheffizienter Betrieb, niedrige Druckverluste und ein einfacher hydraulischer Aufbau zählen zu den weiteren Stärken.

Solarmedium aus purem Wasser für Wasserschutzgebiete

Je nach Kundenwunsch lassen sich Kollektoranlagen mit dem Vitosol 200-T (Typ SPX) wahlweise mit einem Solarmedium aus einem Frostschutzmittel für den passiven Frostschutz oder lediglich mit purem Wasser befüllen. Die Füllung mit purem Wasser bietet den Vorteil, dass auch strenge Umweltauflagen, wie sie zum Beispiel in Wasserschutzgebieten gelten, problemlos erfüllt werden können. Ein Schutz vor Frost muss dann an sehr kalten Tagen aktiv erfolgen, beispielsweise durch zuführen niedrig temperierter, konventionell erzeugter Wärme.

Flexible Montage

Der neue Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke lässt sich aufgeständert oder liegend im Freiland, auf Flachdächern und geneigten Dächern installieren. Viessmann bietet die benötigten Komponenten wie Übergabestation, Regler und Rohrleitungen ebenfalls an und übernimmt auch Dienstleistungen wie die Planung und die Projektbetreuung. Der neue Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke ist ab der zweiten Jahreshälfte 2020 lieferbar.

13.3.2020 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH