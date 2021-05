Für die neueste PV-Modul-Produktreihe garantiert LG Electronics nach 25 Jahren noch 90,6 Prozent der Ausgangsleistung. Die PV-Module müssen härtere Anforderungen als jene im IEC Standard bestehen.

LG Electronics, Anbieter für Photovoltaik-Module und Stromspeicher, hat seine neueste Produktreihe vorgestellt. Das LG NeON H ist mit LG n-Type-Halbzellen ausgestattet und soll besonders effizient in der Energieerzeugung sein. So kann die neue LG NeON H Modulreihe mit ihren 120 Zellen nun maximal 390 Watt generieren und minimiert gleichzeitig den Leistungsverlust. Die Mehrleistung über die 25 Jahre wird insbesondere durch eine Vergrößerung der Zellfläche um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell erreicht.

Zudem hat der Hersteller eigenen Angaben zufolge die LG NeON Cello Technologie durch dünnere Elektroden verbessert. Das LG NeON H verwendet sogenanntes Highly Transmitted Anti-Reflection (HTAR) Glas, das ein geringes Reflexionsvermögen und eine hohe Durchlässigkeit aufweist. Im Vergleich zu normalem Glas verbessert sich die Leistung damit um mehr als 3,2 Prozent. Wie alle LG Solarmodule durchlaufen auch die neuen Modelle strenge Tests in den unternehmenseigenen Testlabors. Um zu gewährleisten, dass die Photovoltaik-Module auch unter härtesten Wetterbedingungen zuverlässig und stabil arbeiten, setzt LG hierbei die Anforderungen deutlich über den IEC Standard. So müssen die PV-Module beispielsweise beim Thermal Cycling Test nicht 200 Zyklen unter Testbedingungen, wie vom IEC Standard gefordert, sondern insgesamt 600 Zyklen durchlaufen.

Dank der Verbesserungen auf der Zellebene sowie dem strikten Einhalten der hohen Qualitätsstandards können die NeON H Module mit ihren n-Type Halfzelln eine bessere Leistungsgarantie, einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten und bei geringer Einstrahlung eine höhere Leistung als herkömmliche Module aufweisen. Daher kann LG für die NeON H Module auch nach 25 Jahren noch 90,6 Prozent ihrer Ausgangsleistung garantieren.

Update für LG NeON R

Zudem hat LG das NeON R Modul optimiert. Bei diesem Hochleistungsmodul setzt LG weiter auf rückseitenkontaktierte Vollzellen. Hierbei werden die Leiterbahnen auf der Rückseite miteinander verbunden, was den Modulwirkungsgrad erheblich steigert und auch die Optik verbessert. So produziert das NeON R nun 6,25 Prozent mehr Strom pro Quadratmeter als ein vergleichbares Produkt derselben Größe ohne Back Contact. Hinzu kommt ein verbesserter Temperaturkoeffizient von -0,29 Prozent pro Grad Celsius und eine geringere Degradation. Bei einem typischen Einfamilienhaus mit 40 m2 Dachfläche ergeben sich so laut Hersteller im Vergleich zu einem konventionellen Vergleichssolarmodul, basierend auf den jeweils gegebenen linearen Leistungsgarantien über 25 Jahre, bis zu 27 MWh mehr Stromproduktion. Dies entspricht zudem einer gleichzeitigen Reduzierung der CO2-Emissionen um 11,9 Tonnen.

Auch das verbesserte NeON R Photovoltaik-Modul unterliegt bei LG denselben strengen Tests wie die NeON H Reihe und profitiert ebenfalls von der 25-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie.

18.5.2021 | Quelle: LG Electronics | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH