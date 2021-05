Die Ezee Box für die AC-seitige Installation von Photovoltaik-Anlagen soll alles beinhalten, was zur Installation benötigt wird. Sie ist bereits verkabelt, vorprogrammiert, Wallbox-ready und auch für den Anschluss eines Batteriespeichers vorbereitet.

Die Ezee Energy GmbH hat eine eigenentwickelte AC-Anschlussbox auf den Markt gebracht. Nach Angaben des Unternehmens gelingt mit der Ezee Box eine schnelle, einfache und sichere AC-seitige Installation von Photovoltaik-Anlagen. Wie das geht? Die Box beinhaltet alles, was man zur Installation benötigt. Sie ist bereits verkabelt und vorprogrammiert. Zudem ist sie immer Wallbox-ready und bietet je nach Ausführung auch eine Vorbereitung für den Anschluss von Batteriespeichern und einem Energie-Management-System.

Mit diesem neuen Produkt will der Hersteller die Einsatzzeiten der Handwerker vor Ort deutlich reduzieren. Sie müssen nicht mehr in die bestehende Elektroinstallation eingreifen, diese nicht mehr aufwendig umbauen und sich nicht mit veralteten, komplexen Einbauten beschäftigen. Damit sollen unkalkulierbare Zeitaufwände, Verdrahtungsfehler und weitere Überraschungen am Schaltschrank der Vergangenheit angehören.

Die Ezee Box soll auch als Ausgangspunkt für die künftige Energiesteuerung dienen, denn sie ist erweiterungsfähig und damit zukunftssicher. Auch rechtlich ist der Handwerker laut Hersteller auf der sicheren Seite. Denn jede Ezee Box entspricht den VDE-Vorschriften und Anwendungsregeln sowie DIN-Anforderungen. Alle Komponenten besitzen eine EU-Konformitätserklärung.

Die Ezee Box wird am Standort der Ezee Energy in Baden-Württemberg gefertigt und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich – je nach Anlagenanforderung. Die Preise beginnen bei 399 Euro Nettopreis.

20.5.2021 | Quelle: Ezee Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH