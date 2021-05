PV-Symposium fordert jährlichen PV-Zubau von 15 GW

In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des PV-Symposiums 2021 einen jährlichen Photovoltaik-Zubau von 15 Gigawatt (GW). Nur so seien die verschärften Klimaschutzziele nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht bis 2030 zu erreichen.

Das PV-Symposium hat einen jährlichen Zubau an Photovoltaikleistung von 15 GW gefordert. Das hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer gemeinsamen Erklärung fest. Eine solche Größenordnung sei nötig, um die verschärften Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen. Dies mache das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April nun erforderlich. Dazu müsse die Große Koalition noch vor der Bundestagswahl die Ausbauziele in § 49 EEG anpassen. Zusätzlich stellen sie sechs zentrale Instrumente in den Fokus, mit denen Deutschland den Ausbau der Photovoltaik beschleunigen kann.

„Das Papier richten wir noch an die aktuelle Regierung, um keine Zeit bis zur Bundestagswahl zu verlieren.“ So äußerte sich der fachliche Leiter des diesjährigen PV-Symposiums, Dr. Marc Köntges vom ISFH, Emmerthal. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 habe den Handlungsdruck auf die Bundesregierung für eine wirksame Klima- und Energie-Gesetzgebung noch einmal erhöht. „Doch auch an die breite Öffentlichkeit und die Parteien, die sich für die kommende Legislaturperiode zur Wahl stellen, wollen wir die Botschaft senden. Die Klimaschutzziele erreichen wir nur mit einer starken Photovoltaik.“

Streichung des Ausbau-Limits im EEG

Die konkreten Vorschläge zur Erfüllung dieses Ziels umfassen unter anderem die Streichung des Photovoltaik Ausbau-Limits im EEG 2021. Außerdem zählen die Beseitigung der Flächenbeschränkungen und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen dazu. Weitere Bedingungen sind laut dem PV-Symposium die Förderung der Bürgerenergie, mehr Investitionen in Speicher und der Ausbau der Infrastruktur für regenerative Energien dazu.

Das PV-Symposium, das in diesem Jahr zum zweiten Mal digital stattfand, ist seit mehr als 35 Jahren der wichtigste Treffpunkt der PV-Branche. Auf dem Symposium tauschen sich somit Wissenschaft, Politik, Industrie und Akteure aus der Gesellschaft zu den aktuellen Themen und Innovationen der Branche aus. In diesem Jahr konnte der Veranstalter Conexio GmbH dazu 350 Teilnehmer*innen aus sieben Ländern begrüßen. Das nächste Symposium findet vom 8. bis 10. März 2022 in Kloster Banz in Bad Staffelstein statt.

31.5.2021 | Quelle: Conexio | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH