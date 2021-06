Ezee Energy: Preise steigen für Wärmepumpen, Speicher und PV

Das Energieunternehmen Ezee Energy weist seine Geschäftspartner auf steigende Preise für Wärmepumpen und Speicher hin. Auch für die Photovoltaik rechnet der Händler mit einer Verteuerung.

Der Anbieter Ezee Energy sieht die Preise für die PV sowie Wärmepumpen und Speicher steigen. Darauf weist der Händler aktuell seine Geschäftspartner hin. Wie es in dem Schreiben heißt, habe sich das Rohstoffangebot durch Pandemie und logistische Schwierigkeiten verknappt. Zugleich steigt die Nachfrage durch das Wiederanlaufen der Wirtschaft. Beide Entwicklungen zusammen führten zu steigenden Preisen und Lieferengpässen.



Deshalb passe das Unternehmen die Preise für Wärmepumpen und Speichertechnik ab 10. Juni an. Dies sei leider unausweichlich. „Unser Lieferant iDM erhöhte eben kurzfristig seine Preise bei Wärmepumpen und Zubehör um 3,5 Prozent. Im Bereich Speichertechnik kommen wir um eine Erhöhung um 10 Prozent nicht herum“, so Ezee Energy.

„Bisher konnten wir bei ezee Energy die Entwicklung durch intensive Lagerhaltung abfedern. Dies ist nun nicht mehr möglich.” Es kommte ferner verstärkt zu längeren Lieferzeiten, die bei Wärmepumpen bis zu drei Monate betragen könnten. “Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihren Planungen“, fordert das Unternehmen seine Kunden auf.



Längerfristig sieht Ezee Energy auch steigende Preise im Bereich PV voraus. Lieferverzögerungen seien ebensowenig auszuschließen. Der Modulpreis-Index des Solarservers zeigt ebenfalls eine Verteuerung der Photovoltaik an. Die Handeslplattform pvXchnage rechnet aber mit einer Entspannung spätestens im Frühjahr 2022.

2.6.2021 | Quelle: Ezee Energy | Solarserver © Solarthemen Media GmbH