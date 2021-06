Urbane Mobilität der Zukunft: DLR legt Studie vor

Die Mobilitätsangebote der Zukunft sind nachhaltig, effizient, flexibel, aktiv, digital und vernetzt. Das Institut für Verkehrsforschung des DLR hat in seiner Studie neueste internationale Erhebungen zur nachhaltigen urbanen Mobilität verglichen und Bürgermeister:innen weltweit befragt.

Das Institut für Verkehrsforschung des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) hat im Auftrag der Koelnmesse sowie der Stadt Köln eine breit angelegte Studie zur Zukunft der urbanen Mobilität durchgeführt. Die Studie mit dem Titel „Die Stadt von morgen. Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige urbane Mobilität“ verfolgt dabei einen globalen Ansatz. Die Auor:innen haben Bürgermeister:innen aus 14 internationalen Städten wie Tel Aviv, Paris, Köln und Stockholm interviewt. Die Ansichten der Bürgermeister:innen haben sie mit den Erkenntnissen aus neuesten internationalen Erhebungen verglichen.

Das Ergebnis ist ein globaler Blick auf die Frage, wie Mobilität in den Städten von morgen aussehen kann. Dabei wird jetzt schon deutlich: Die Mobilitätsangebote der Zukunft sind nachhaltig, effizient, flexibel, aktiv, digital und vernetzt. Sie orientieren sich vorrangig an den Bedürfnissen der Bewohner:innen sowie der Unternehmen, die sie nutzen. Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft werden Hand in Hand arbeiten und Konzepte schaffen, die mehr Raum, Individualität und smarte Konnektivität zulassen.

Die Stadtwerke Köln haben die Studie zu Lösungsansätzen für eine nachhaltige urbane Mobilität gesponsert. „Mobilität gehört zu den zentralen Zukunftsfeldern aller Städte. Als Stadtwerke Köln sind wir für urbane Mobilitätsinfrastruktur und Dienstleistungsangebote für die Menschen in einer der größten deutschen Metropolen verantwortlich. Dabei wachsen Mobilität, Logistik, Digitalität, Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft immer enger zusammen“, sagte Stefanie Haaks, Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln.

Zukunft der Mobilität wird zu weiten Teilen in urbanen Räumen entschieden

Für die neue Studie haben Forscherinnen und Forscher des DLR-Instituts für Verkehrsforschung zwei methodische Ansätze verbunden. Erstens die Betrachtung vorhandener Untersuchungen und zweitens die standardisierte Befragungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 15 Städten, darunter einigen Partnerstädten Kölns. Auf dieser Grundlage beschreiben sie zentrale Fragestellungen und Lösungsmodelle für nachhaltige urbane Mobilität und urbanes Leben in der Stadt der Zukunft.

„Die Zukunft der Mobilität wird zu weiten Teilen in urbanen Räumen entschieden. Deshalb kann man die Mobilität nicht losgelöst vom umgebenden Raum betrachten“, sagt Meike Jipp, Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung des DLR. „Die Mobilität wird von vielen Aspekten beeinflusst: gesellschaftliche Trends und individuelle Anforderungen, Verkehrsmittel und -angebote, Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung, Infrastruktur und Stadtentwicklung, Umwelt und Innovationskultur, Diversität und Partizipation gesellschaftlicher Interessengruppen.“

Die gesamte Studie „Die Stadt von morgen. Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige urbane Mobilität“ steht zum kostenlosen Download unter dem nebenstehenden Link zur Verfügung.

14.6.2021 | Quelle: Koelnmesse GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH