EwayBW: Teststrecke für Oberleitungs-LKW in Betrieb

In Baden-Württemberg ist eine Teststrecke mit stromgeführten Oberleitungen für Hybrid-LkW in Betrieb gegangen. Sie ist Teil des Pilotprojektes eWayBW.

Auf einer Bundesstraße in der Nähe von Raststatt ist eine neue Teststrecke für Oberleitungs-LKW in Betrieb gegangen. Darüber berichtet das Bundesumweltministerium (BMU) und der Netzbetreiber Netze BW. eWayBW ist der Name des Pilotprojektes zu elektrisch betriebenen Oberleitungs-Hybrid-Lkw. Auf einer etwa 18 Kilometer langen Pilotstrecke (davon vier Kilometer elektrifiziert) auf der Bundesstraße im Murgtal bei Rastatt können Lkws mit entsprechender Technik über Oberleitungen Fahrstrom beziehen. Gleichzeitig wird eine Batterie aufgeladen, die dem Lkw eine emissionsfreie Weiterfahrt nach Beenden der Oberleitung ermöglicht. Die Testphase dauert ferner bis Juni 2024 an.

Die Netze BW ist strategischer Partner im Projekt und eingebunden in die wissenschaftliche Begleitforschung. Ihr Dienstleistungsbereich wird die Lkw-Oberleitung der Teststrecke mit den dazu gehörenden elektrotechnischen Anlagen betreiben. Es handelt sich um die europaweit betriebsintensivste Teststrecke. Hintergrund sind die Bemühungen, Lösungen für den emissionstarken Schwerverkehr zu finden. Dazu zählt Wasserstoff. Neben Oberleitungs-Projekte wie sie auch auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck zu finden sind, gibt es auch Konzepte mit Photovoltaik.

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zentrale Ziele unserer Unternehmensstrategie. Umso mehr freuen wir uns, bei diesem zukunftsweisenden Projekt Partner zu sein.“ Das sagte Dr. Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW. „Im Projekt eWayBW lernen wir zudem, welche Anforderungen die Stromversorgung von Hybrid-Oberleitungen für den Schwerlastverkehr an das Verteilnetz stellt.” Außerdem zeige es, welche technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten die Technologie biete.

Auswirkungen auf vorgelagerte Netze

Die Netze BW arbeitet seit langem national und international in diversen Gremien im Umfeld der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs mit. Das Pilotprojekt eWayBW begleitet sie seit dem Projektstart im Jahr 2017. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Testbetrieb wird sie in die wissenschaftliche Begleitforschung einbringen. Dazu zählen beispielsweise die Auswirkungen des Oberleitungsbetriebs auf die vorgelagerten Netze.

Die Sparte Dienstleistungen der Netze BW hat von den ersten Planungen an ihr Know-how beim Betrieb elektrotechnischer Anlagen zur Stromversorgung ins Projekt eingebracht. Als Betreiberin der Oberleitungsinfrastruktur soll sie dafür sorgen, dass die Hybrid-Oberleitungs-Lkw während der Testphase rund um die Uhr sicher und zuverlässig mit Energie versorgt werden. Im Rahmen der Begleitforschung arbeitet sie mit an Lösungen für einen kommerziellen Betrieb der Oberleitungsinfrastruktur. Das betrifft etwa Messung und Abrechnung der von den Lkw verbrauchten Energiemengen.

28.6.2021 | Quelle: BMU / Netze BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH