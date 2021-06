SMA übernimmt Betriebsführung für Batteriespeicher in Irland

Der Energiedienstleister SMA übernimmt für die koreanische Hanwha Betriebsführung und Wartung für zwei 100 MW Stromspeicher in Irland. Es sind die größten Speicherkraftwerke auf der Insel.

SMA steigt in die Betriebsführung für Batteriespeicher in Irland ein. Wie das Unternehmen aus Niestetal mitteilte, stammt der Auftrag von Hanwha Energy Corporation Ireland (HECI). Für sie übernehme SMA die technische Betriebsführung und Wartung (O&M) der Batteriegroßspeicher Lumcloon und Shannonbridge. Sie seien mit SMA-Speicherlösungen und jeweils 100 MW Leistung ausgestattet und damit die beiden größten Speicherkraftwerke des Inselstaates. Die SMA O&M-Services stellten dabei deren zuverlässigen Betrieb sicher. Aktuell führt SMA Betriebsführungs- und Wartungs-Dienstleistungen für Solar- und Speicherkraftwerke mit einer Gesamtleistung von mehr als 4,8 Gigawatt durch. Damit sei das Unternehmen einer der größten O&M-Anbieter weltweit. Auch die deutsche Innogy ist in diesem Geschäftsfeld in Irland tätig.

„Mit unserem Leistungspaket für die technische Betriebsführung und Wartung der beiden Speicherkraftwerke tragen wir dazu bei, das Investment unseres Kunden langfristig abzusichern.“ Das sagt Michael Plöchl, Head of Operations & Maintenance EMEA bei SMA. Durch die SMA Asset-Performance-Garantien seien die Batteriespeichersysteme zudem über den gesamten Investitionszeitraum in guten Händen. “Unsere Kunden profitieren dabei von unserer langjährigen Erfahrung sowie von unserer lokalen Präsenz in allen wichtigen Solarmärkten.“

Wichtige Säule für grüne Energien in Irland

„Wir freuen uns, dass wir mit SMA einen erfahrenen Partner für die Betriebsführung und Wartung gefunden haben“, so Hanwha Energy Corporation Ireland Official. „Die beiden Batteriespeicher sind wichtige Säulen für die zukünftige erneuerbare Energieversorgung Irlands. SMA hat bereits in verschiedenen Projekten gezeigt, dass das Unternehmen über die notwendige O&M-Expertise verfügt, um die zuverlässige Verfügbarkeit großer Speicherkraftwerke langfristig sicherzustellen.“

SMA hat ferner 40 Speichersysteme mit 80 Sunny Central Storage Batterie-Wechselrichtern, abgestimmter Mittelspannungstechnik sowie je einen Power Plant Manager für die Parkregelung in die Projekte geliefert. Das Angebot beinhalte zudem eine 24-Stunden-Fernüberwachung durch die Monitoring-Center in Ulm und Rocklin, USA. Des Weiteren zählen vorbeugende und korrektive Wartung aller Kraftwerkskomponenten inklusive Reparaturleistungen sowie langfristige Verfügbarkeitsgarantien dazu. SMA Service Techniker vor Ort führen Reparaturleistungen ferner zeitnah durch und garantieren so den zuverlässigen Betrieb und höchste Anlagenverfügbarkeit.

28.6.2021 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH