Der Batteriehersteller Varta hat am Standort Nördlingen seine neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik eröffnet. Die Produktionsfläche steigt auf 60.000 Quadratmeter und bietet Platz für weitere Expansion.

Die Varta AG hat am Produktionsstandort in Nörtlingen eine neue Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien eröffnet. Wie der Batteriehersteller mitteilte, geschah dies in Anwesenheit von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Neubau verfügt über insgesamt 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche auf zwei Stockwerken und ist ein wichtiger Schritt für Varta im Zuge seiner Wachstumsstrategie. Mit der neuen Fabrik besitzt das Unternehmen in Nördlingen ferner eine Produktionsfläche von insgesamt 60.000 Quadratmetern. Das ist damit die Infrastruktur für weiteres Wachstum. Neue Kundenaufträge für Lithium-Batterien laufen bereits in der Varta-Fertigung vor Ort an.

„Wir befinden uns in einem Technologiewettbewerb. Wer vorne mit dabei sein will, muss immer neue und immer bessere Batterien präsentieren“, sagte Varta-Vorstandschef Herbert Schein. Er betonte zudem, es brauche den politischen Willen und die Vision, Innovationskraft und Technologie in Europa, am Standort Deutschland, zu halten. „Die Batterie ist heute die strategische Zukunftskomponente. Es war eine politische Entscheidung auf höchster Ebene, die Forschung und den Ausbau der Batterietechnologie in Europa zu fördern. Und sie war richtig“, sagte er.

Deutschland will mehr Marktanteile bei Lithium-Batterien

„Das Projekt von Varta zur Industrialisierung der Batteriezellfertigung ist nicht nur ein Fortschritt für den Umweltschutz“, sagte Aiwanger. „Mit dem Fabrikkonzept ist es auch Vorbild für durchgängige Digitalisierung. Eine nachhaltige, klimaneutrale Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen liefert zudem einen wichtigen industriepolitischen Beitrag für Deutschlands Zukunft. Neben der Elektromobilität kommen Batterien in immer mehr Anwendungsgebieten zum Einsatz. Es liegt in unserem strategischen Interesse, dass wir bei dieser Schlüsseltechnologie Marktanteile zurückerobern. Dazu braucht Deutschland eine profitable Produktion von Lithium-Ionen-Zellen in einer wettbewerbsfähigen Größenordnung. Mit dem Standort Nördlingen erhält die Region zukunftssichere Arbeitsplätze.“ Varta hat in der Vergangenheit bereits Förderungen im dreistelligen Millionenbereich erhalten.



In Nördlingen produziert Varta vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Zellen, die etwa in Premium True Wireless Stereo Headsets (TWS) zum Einsatz kommen. Diese CoinPower genannten Zellen ermöglichen ferner die Integration von Anwendungen wie Noise Cancelling oder Sprachsteuerung in Bluetooth-Headsets, die kabellos im Ohr getragen werden können. Varta sei Innovations- und Technologieführer in vielen Bereichen der Lithium-Batterien.

Neue Varta-Zelle für Automobilbereich kommt

Gerade erst habe das Unternehmen mit der V4Drive genannten ultra-hochleistungsfähigen Zelle ein Produkt vorgestellt, das vor allem im Bereich Home&Garden und im Automobilbereich zum Einsatz kommen kann. Das Interesse an dieser Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 seitens der Kunden ist aufgrund der besonderen Produkteigenschaften groß. So kann die Zelle in nur sechs Minuten vollständig geladen werden. Zudem bleibt sie auch bei tiefen Temperaturen leistungsfähig. Die Produktion dieser Zelle auf einer Pilotline in Ellwangen startet Ende des Jahres.

28.6.2021 | Quelle: Varta | solarserver.de

