Energieagentur KEA-BW hilft bei Wärmenetzen im Ländle

Die Energieagentur Baden-Württembergs unterstützt das Förderprogramm für Energieeffiziente Wärmenetze. Kommunen, Stadtwerke, Energiedienstleister und Energiegenossenschaften können noch bis zum 20. Juli 2021 Anträge stellen.

Das Kompetenzzentrum Wärmewende der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hilft Antragstellerinnen und Antragstellern bei Wärmenetzen. Es geht um das Landes-Förderprogramm für Energieeffiziente Wärmenetze in Baden-Württemberg. Dieses geht nun in die Verlängerung. Wie die Energieagentur des Landes KEA mitteilte, sei eine Förderung von bis zu 400.000 Euro drin. Dazu müssen Kommunen, Stadtwerken, Energiedienstleistern und Energiegenossenschaften bis zum 20. Juli 2021 einen Antrag stellen. Das Kompetenzzentrum Wärmewende der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) stehe dabei allen unterstützend zur Seite, die ihr Wärmenetz ausbauen wollen oder ein Neues planen.

Durch Kombination der Investitionsförderung des Landes mit zusätzlichen Boni kann der Förderbetrag auf bis zu 400.000 Euro der förderfähigen Kosten klettern. Das Programm richtet sich vor allem an Kommunen, aber auch an Unternehmen, Zweckverbände oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts.

Bis zu 20 Prozent förderfähiger Kosten

Bis zu 20 Prozent der förderfähigen Kosten für energieeffiziente Wärmenetze oder maximal 200.000 Euro können Unternehmen oder Kommunen als Zuschuss erhalten. Lassen sich zusätzliche Boni anzapfen, die man für die Erschließung von Abwärme, Solarthermie, die Reduzierung der Rücklauftemperatur oder einen großen Speicher erhält, können sogar bis zu 400.000 Euro im Bewilligungsbescheid stehen.

Unterstützung beim Beantragen der Förderung, Fragen zu zukunftsfähigen technischen Konzepten sowie der Beteiligung der Akteure rund um das geplante Wärmenetz erhalten kommunale Vertreterinnen und Vertreter beim Team des Kompetenzzentrums Wärmewende der KEA-BW. So hilft die Energieagentur bei Wärmenetzen. Anträge sind ferner unter Verwendung des Antragsformulars bis zum 20.07.2021 an den Projektträger Karlsruhe zu richten. Das Förderprogramm Energieeffiziente Wärmenetze läuft zunächst bis zum 30. Juni 2022.

Mehr als 60 Wärmenetze in Baden-Württemberg erhielten in den vergangenen fünf Jahren Zuschüsse aus dem Programm Energieeffiziente Wärmenetze. Der Umbau sparte zudem rund 33.000 Tonnen CO 2 pro Jahr ein – ein Schritt in Richtung Landesziel Klimaneutralität 2040.

29.6.2021 | Quelle: KEA-BW | solarserver.de

