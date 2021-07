Das Hochvolt-Speichersystem Hyperion von BMZ kann ab sofort mit den Photovoltaik-Wechselrichtern der Baureihe Plenticore von Kostal verbunden werden. Dazu ist ein Software-Update des Wechselrichters erforderlich.

Zur Speicherung von Solarstrom bietet der Speicherhersteller BMZ seit 2020 die Lithium-Ionen-Speicher Hyperion an. Der Hyperion ist ab sofort mit den Photovoltaik-Hybridwechselrichtern Plenticore plus und Plenticore BI von Kostal kompatibel. So steht der eigens produzierte Solarstrom auch in sonnenarmen Zeiten zur Verfügung.

Der Lithium-Ionen-Speicher von BMZ soll sich für alle Photovoltaik-Anlagenbetreiber eignen, die die Eigennutzung des selbstproduzierten Solarstroms maximal ausweiten möchten. Der Batteriespeicher von BMZ ist modular aufgebaut, hat drei Basismodule und man kann ihn auf bis zu sechs Batteriemodule erweitern. So kann der Nutzer die Systemerweiterung bei wachsenden Energiebedarfen schnell mit den passenden Helios-Power-Batteriemodulen nachrüsten. Das bietet eine maximal nutzbare Kapazität von bis zu 15 kWh.

Die Hyperion-Batterie soll robust in der Bauweise sein. Zudem soll die Lithium-Ionen-Batterie sicher und gleichzeitig einfach zu installieren sein. Dabei kommt das Gerät als echter Hochvolt-Speicher ohne DC-Wandler aus und spart damit Gesamtkosten ein.

Dank des Kurzschluss- und Überladeschutzes, der integrierten Temperaturregelung und des passiven Ausgleichs zwischen den Zellspannungen gewährleistet das Hyperion-Speichersystem einen störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus stellt BMZ in Deutschland dank der Garantie innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung einen Zeitwertersatz zur Verfügung.

Software-Update für Verbindung von Hyperion und Plenticore notwendig

Um den neuen BMZ-Speicher mit dem Plenticore plus oder Plenticore BI verwenden zu können, muss der Wechselrichter auf die Softwareversion UI 01.20.0xxx aktualisiert werden. Die Software steht ab sofort im Downloadbereich von Kostal zur Verfügung. Noch bequemer geht es mit dem AutoUpdate von Kostal – so bleibt der Wechselrichter immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Nach erfolgreichem Update des Wechselrichters kann der Nutzer in den Batterieeinstellungen „BMZ“ als Speicher wählen. Der Hyperion-Speicher von BMZ benötigt weder eine eigene Konfiguration noch ein Softwareupdate.

6.7.2021 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH