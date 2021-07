Milk the Sun: Neue Auflage des Investitionsleitfadens für gewerbliche Solaranlagen

Foto: Milk the Sun Der Investitionsleitfaden soll nützliche Tipps und Hinweise für eine konkrete Investitionsentscheidung gegeben.

In der 4. Auflage des Investitionsleitfadens „Direktinvestitionen in gewerbliche Solar-Anlagen“ von Milk the Sun sind viele neue Themen und aktuelle Inhalte hinzugekommen.

Milk the Sun, Betreiber eines Photovoltaik-Online-Marktplatzes und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik hat die 4. Auflage des Investitionsleitfadens „Direktinvestitionen in gewerbliche Solar-Anlagen“ herausgebracht. „Unser Investitionsleitfaden hat sich in den letzten 7 Jahren zu einem der Standardwerke für nachhaltige PV-Investitionen entwickelt“, sagt Business Development Manager Christian Schäfer. „Mit der nun bereits 4. Auflage bringen wir erneut eine aktualisierte Version des Werks heraus. Wir wollen Investoren ein aktuelles, und insbesondere praxisbezogenes Handbuch zur Verfügung stellen, mit dem sowohl die zentralen Themen für die richtige Investitionsentscheidung benannt, als auch nützliche Tipps und Hinweise für eine konkrete Investitionsentscheidung gegeben werden.“ Wie das Thema Nachhaltige Energieproduktion insgesamt hat sich auch der Photovoltaik-Bereich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Nicht erst nachdem sich Politik und zuletzt auch Gerichte dem Thema angenommen haben und wichtige Weichen für eine zügigere Energiewende gestellt wurden, macht sich diese Entwicklung auch im PV-Bereich bemerkbar. In der aktualisierten Auflage hat Milk the Sun dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die Autor:innen haben die Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht und der Umfang des Leitfadens ist durch die Hinzunahme einer ganzen Reihe weiterer Themen spürbar gewachsen. „Hierfür haben wir auch dieses Mal nicht nur auf unsere eigene Erfahrung eingebracht, sondern zusätzlich erneut mit einer Reihe externer Partnerinnen und Partnern zusammengearbeitet, deren ExpertInnen-Wissen praxisnahe Herangehensweisen, Lösungen und Tipps aus den jeweiligen Bereichen umfassen“, sagt Schäfer. Leitfaden Direktinvestitionen in gewerbliche Solar-Anlagen mit fünf Kapiteln Unterteilt in die Abschnitte „Der Photovoltaik-Markt“, „Auf dem Weg zur Investition“, „Die Direktinvestition“, „Nach dem Kauf“ und „Der Verkauf“ gliedert sich der Investitionsleitfaden wie folgt: Kapitel I: Der PV Markt Einordnung des globalen Fortschritts der PV-Technologien / Rahmenbedingungen in Deutschland / PV ist marktfähig, global und auch in Deutschland. Warum man mit Solarenergie nicht nur etwas Sinnvolles produzieren, sondern auch Geld verdienen kann.

Inwiefern ist eine Solaranlage ein geeignetes Investment? Warum sind gewerbliche Anlagen auch für Privatinvestoren interessant? Kapitel II: Auf dem Weg zum Investment/ Anlagearten der Direktinvestition (“In was kann man investieren”) Wie genau kann in gewerbliche PV investiert werden und warum ist die Direktinvestition spannend?

Welche konkreten Projekte gibt es, was unterscheidet sie? Von Projektrecht über Turnkey bis hin zu laufenden Anlagen bzw. Spezialfall Abbauanlage

Welche Werttreiber gibt es, wie wirken sich diese auf die Bewertung für Investitionsentscheidung mit gängigen relevanten KPIS und Kennzahlen aus? Wie analysiert / berechnet man die Rendite von PV-Investments?

Welche steuerlichen Themen sind zu beachten?

Welche nicht-finanziellen Themen sind im Rahmen einer Investitionsentscheidung zu beachten? Worauf muss man als

zukünftige/r Solar-UnternehmerIn achten? Was ist zu prüfen, welche Fallstricke gibt es, wie kann man die Schritte beschleunigen bzw. was verlangsamt den Prozess?

Wo findet man das passende PV-Projekt, und welche Akteure spielen bei der Suche eine Rolle? Kapitel III – Die Investition Welche Schritte sind zwischen dem Entschluss zum Kauf und der finalen Unterzeichnung eines Kaufvertrags zu gehen? Wie viel Zeit sollte man für den Prozess einplanen?

Bedeutung der technischen/juristischen Due Dilligence, der Finanzierung und das richtige Vorgehen hin zum Unterschreiben des Kaufvertrags Kapitel IV – Nach dem Kauf: Die Inbetriebnahme Grundlagen für langfristigen Regelbetrieb

Welche Themen kann man selbst übernehmen, wo sollten spezialisierte Dienstleister unterstützen?

Wie gelingt ein langfristiger Werterhalt Kapitel V – Der Verkauf Welche (guten) Gründe gibt es, ein PV-Projekt zu verkaufen?

Wie bestimmt man einen angemessenen Marktpreis, und wie sieht der optimale Prozess aus

Der Investitionsleitfaden „Direktinvestitionen in gewerbliche Solar-Anlagen" steht wie auch ein Betreiberleitfaden kostenlos auf unter dem nebenstehenden Link zum Download zur Verfügung.