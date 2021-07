Der Photovoltaikhersteller Solarwatt hat mit dem Solarwatt Manager flex ein Photovoltaik-Energiemanagementsystem auf dem Markt gebracht, dass das E-Auto flexibel laden kann und für die Nutzung von zeitvariablen Netztarifen vorbereitet ist.

Solarwatt, Photovoltaik-Systemanbieter aus Dresden, hat sein Energiemanagementsystem weiterentwickelt. Der Solarwatt Manager flex soll sehr einfach zu installieren sein und kann dabei das gesamte dezentrale Energiesystem optimieren. Der Nutzer kann den Energiemanager über das Solarwatt Manager portal gesteuern, worüber er zu jeder Zeit und von jedem Ort das Photovoltaik-System im Blick hat.

Nutzung von zeitvariablen Netztarifen

Der Solarwatt Manager flex optimiert die Energieflüsse nach den Bedürfnissen der Kunden, entweder mit Blick auf eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote des erzeugten Sonnenstroms oder die größte Kostenoptimierung. Die Einstellungen kann der Nutzer zu jeder Zeit flexibel anpassen. Der Energiemanager des Dresdner Unternehmens ist ab sofort verfügbar. Man kann ihn auch problemlos bei Bestandsanlagen bestehend aus Solarmodulen, Wechselrichter und optional einem Batteriespeicher nachrüsten. Darüber hinaus erlaubt das neue Energiemanagementsystem die effiziente Nutzung von zeitvariablen Netztarifen: „Sollte einmal kein Solarstrom zur Verfügung stehen, schaltet unser Energiemanager die Verbraucher zu Zeiten ein, wenn der Strom aus dem Netz besonders günstig ist”, sagt Solarwatt-Geschäftsführer für Technologie Armin Froitzheim.

Intelligentes Laden eines Elektrofahrzeugs

Der Solarwatt Manager flex ermöglicht die Steuerung einer Wallbox und damit das intelligente Laden eines Elektroautos. Mithilfe des Energiemanagers können Solarwatt-Kunden ihr Fahrzeug bereits für rund 1,50 Euro pro 100 Kilometer mit sauberem Sonnenstrom betanken. Das Dresdner Unternehmen arbeitet bereits seit 2018 mit dem Wallbox-Anbieter Keba zusammen. Ab sofort kann man auch Ladesysteme des bayerischen Automotive-Unternehmens Webasto über den Energiemanager ansteuern und optimieren. Die Nutzer haben die Möglichkeit, das Beladen nach unterschiedlichen Kriterien zu optimieren „Ein Laden des E-Autos ist sofort oder bis zu einem bestimmten Abfahrtszeitpunkt möglich. Darüber hinaus lässt sich der Energiemanager auch so steuern, dass er das Auto dann betankt, wenn möglichst viel Solarstrom zur Verfügung steht. So erreichen die Nutzer, dass ihr Elektrofahrzeug mit bis zu einhundert Prozent Sonnenstrom betankt wird“, sagt Solarwatt-Produktmanager Stefan Peeck.

Solarwatt Manager flex einfach zu installieren

Installateure sollen von den Features des Energiemanagers und der einfachen Installation profitieren. Der neue Energiemanager von Solarwatt kommt nicht in den Schaltschrank, sondern der Installateur kann ihn wie einen Router je nach Bedarf überall im Haushalt installieren. Die Verbraucher wie smarte Haushaltsgeräte integriert das System per WLAN oder über Plugins. Den Batteriespeicher Solarwatt Battery flex kann man zudem per Powerline einbinden. Zusätzliche Verkabelungen sind nicht nötig.

Solarwatt Manager pro mit zusätzlichen Schnittstellen

Über den Solarwatt Manager flex ist nach vorheriger Zustimmung der Kunden eine Fernwartung der gesamten Solaranlage möglich, ohne dass die Installateure physisch vor Ort sein müssen. „Sie erhalten sogar einen Alarm vom System, sollte mal etwas mit der Anlage nicht zu einhundert Prozent in Ordnung sein”, sagt Peeck. Auch die Feineinstellung für die angeschlossene Wallbox ist über das Installateursportal von der Ferne aus möglich. Der Energiemanager von Solarwatt ist weiterhin auch als Solarwatt Manager pro mit zusätzlichen Schnittstellen wie SG ready erhältlich. In dieser Variante wird der Energiemanager direkt im Schaltschrank montiert.

Entwickelt wurde der Solarwatt Manager flex in enger Kooperation mit dem Software- und IoT-Unternehmen für Erneuerbare Energien Kiwigrid. Im Energiemanager von Solarwatt kommt dabei erstmals die neue Plattformgeneration KiwiOS X des Unternehmens zum Einsatz.

8.7.2021 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH