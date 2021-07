Hitachi übernimmt Schmack Biogas und microbenergy

Das schweizerisch-japanische Cleantech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova übernimmt zum Jahresende die Geschäfte und Belegschaft der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH. Die beiden übernommenen Unternehmen sitzen im bayerischen Schwandorf.

Hitachi Zosen Inova (HZI) will damit seine Kompetenz im Geschäft mit erneuerbaren Gasen stärken. Der Vertrag wurde am 09. Juli 2021 mit der bisherigen Eignerin von Schmack Biogas, der Viessmann Group, unterzeichnet. Die Freigabe durch die Aufsichtsbehörden steht noch aus.

Schmack ist auf das Engineering, den Bau, die Wartung, den technischen Service und den Betrieb von Nassfermentationsanlagen spezialisiert. Zudem umfasst das Portfolio die Nachrüstung und Modernisierung von Biogasanlagen. Auch die Beratung von Betreibern zum Rohstoffmanagements sowie ein Power-to-Gas-Verfahren zur biologischen Methanisierung gehören zu Schmacks Kompetenzen.

Schmack Biogas Service und microbEnergy sind nach eigenen Angaben führende und etablierte Unternehmen im deutschen Biogasmarkt. HZI erklärt, diese Positionierung erhalten und die Entwicklung der Produkte und Services in den jeweiligen Referenzmärkten weiter vorantreiben zu wollen.

HZI will mit Schmack-Übernahme Präsenz im Biogas-Markt ausbauen

Mit dem Kauf von Schmack will HZI seine Präsenz im Biogasmarkt deutlich erhöhen. Von den eingekauften Kompetenzen verspricht sich HZI, besser auf breit gefächerte Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Das Unternehmen will die breite Kundenpallette von industriell, kommunal bis landwirtschaftlich bedienen. Auch die Wertschöpfungskette und alle möglichen Rohstoffarten will der Konzern abdecken. So soll ein breiteres Angebot an integrierten Technologien und Dienstleistungen entstehen.

Auch bisher ist die Hitachi-Zosen-Tochter HZI kein unbeschriebenes Blatt bei erneuerbaren Gasen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben eine weltweite Marktführerin in den Bereichen Energy from Waste (EfW) und Renewable Gas. Ihren Hauptsitz hat die HZI in Zürich. HZI agiert als EPC-Vertragspartnerin in der Planung, Beschaffung und im Bau sowie als Projektentwicklerin. Sie liefert zudem Komplett- und Systemlösungen zur thermischen und biologischen Verwertung von Abfall.

„Wir freuen uns sehr, die MitarbeiterInnen von Schmack in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Sie bringen eine enorme Expertise und Know-how im Bereich der erneuerbaren Gase mit. Was sie im Lauf der Zeit geschaffen haben, ist eine hervorragende Ergänzung und Erweiterung unseres bestehenden Angebots, insbesondere im Bereich der Nassvergärung“, sagt Bruno-Frédéric Baudouin, CEO von HZI.

Joachim Janssen, Co-CEO der Viessmann Group, erklärt, dank des globalen Netzwerks von HZI und der japanischen Muttergesellschaft Hitachi Zosen Corporation würden sich den Schmack-Produkten und Dienstleistungen Türen zu neuen Märkten öffnen.

“Mit dem Verkauf der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH haben unsere Kolleginnen und Kollegen eine gute neue Heimat gefunden. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem neuen Gesellschafter HZI die beiden Unternehmen auch international zu neuer Stärke führen werden”, sagt Manuel Götz, Geschäftsführer der Schmack Biogas Service GmbH und der microbEnergy GmbH.

