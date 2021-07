Bürgerenergie-Genossenschaften an Windpark Uthleben beteiligt

Im Jahr 2018 ging der Windpark Uthleben in Betrieb. Ziel war von Anfang an, dass Bürgerenergie-Genossenschaften Anteile erhalten.

Der Windpark Uthleben war anfangs ein Projekt des Unternehmens Energiequelle GmbH. Im Jahr 2018 ging er an die Stadtwerke Nordhausen. Bedingung war dabei, dass Bürgerenergie-Genossenschaften mindestens 49 Prozent der Anteile an dem Windpark erhalten sollten. Als Frist waren drei Jahre festgesetzt.

Zwei Windräder mit mehr als 450 Besitzern

Diese sind nun vergangen und das Ziel ist erreicht. Von dem Windpark profitieren laut Energiequelle nun fünf Bürgerenergie-Genossenschaften mit 450 Mitgliedern, die Stadt Heringen/Helme und ein landwirtschaftlicher Bewirtschafter.

Der Windpark besteht aus zwei Enercon Anlagen des Typs E-115 mit einer Leistung von je 3 MW. Gunther Rösch, Projektleiter der Energiequelle, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten: „Akzeptanz für Windenergieprojekte zu schaffen ist wichtig. Nur, wenn die Menschen vor Ort profitieren, ziehen alle an einem Strang. Das ist uns hier gelungen.“ Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger, Unternehmen und Kommunen in Thüringen zu schaffen, sieht Energiequelle als Teil ihres Selbstverständnisses. Das Unternehmen trägt dafür auch das thüringer Siegel „Partner für faire Windenergie. “ Auch bei anderen Projekten, zum Beispiel einem Solarpark in Brandenburg, setzt Energiequelle auf Nachhaltigkeit und Regionalität.

Der Windpark in Uthleben erzeugt bilanziell Strom für rund 4.000 Haushalte. Die Akteuere wollen den Park gerne noch und weitere Windenergie-Anlagen erweitern. Dafür warten sie nun auf einen neuen Raumordnungsplan. Sobald dieser vorliegt, sollen konkrete Planungen beginnen.

15.7.2021 | Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH