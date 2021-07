Highfield Solar baut zwei Photovoltaik-Solarparks in Irland

Das irische Photovoltaik-Unternehmen Highfield Solar hat sich die Projektfinanzierung über 160 Millionen Euro für zwei Photovoltaik-Solarparks gesichert. Die beiden PV-Projekte mit jeweils 141 MW Leistung erhalten eine Förderung aus der RESS-Auktion des irischen Umweltministeriums.

Highfield Solar Limited, ein 2014 gegründetes Joint Venture zwischen dem deutschen Unternehmen Ib Vogt, dem irischen Unternehmen Highfield Energy und dem britischen Unternehmen Aura Power, hat die Projektfinanzierung für zwei PV-Solarparks in Irland gesichert. 160 Millionen Euro sind für die beiden Solarkraftwerke eingeplant. Die Kreditgeber der Projekte sind die Rabobank U.A., die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die NORD/LB.

Beide Photovoltaik-Solarparks erhielten in der ersten Ausschreibung des irischen Renewable Electricity Support Scheme (RESS 1) des Umweltministeriums 2020 einen Zuschlag. Die RESS-Auktionen wurden entwickelt, um Investitionen in erneuerbare Energien zu fördern. Damit will man Irlands Ziel von 70 % erneuerbarem Strom bis 2030 erreichen. Die Teilnahme am RESS-Programm garantiert, dass Gemeinden vor Ort vom Photovoltaik-Solarpark während der Laufzeit der RESS-Förderung von 15 Jahren von einer Förderung von ca. 200.000 € pro Jahr profitieren.

„Es ist spannend zu sehen, wie diese Projekte nach viel harter Arbeit aller Beteiligten diesen bedeutenden Meilenstein erreichen. Diese beiden Projekte werden über 25 % des gesamten RESS1-Volumens für Photovoltaik liefern. Und hoffentlich den Weg für viele weitere Solar-PV-Transaktionen auf dem irischen Markt ebnen“, sagt Simon Coulson, Direktor bei Aura Power.

Projektdetails

Highfield Solar baut den Photovoltaik-Solarpark Rosspile mit einer Gesamtleistung von 141 MW auf einem etwa 140 Hektar großen Gelände in der Nähe des Dorfes Foulksmills in der Grafschaft Wexford. Die PV-Anlage Gillinstown mit gleicher Leistung entsteht auf einem 123 Hektar großen Gelände in der Nähe des Dorfes Duleek, County Meath.

Beide Projekte werden bifaziale PV-Module auf Stützstrukturen mit fester Neigung verwenden, um die Landnutzung und Effizienz zu optimieren. Die Arbeiten an der Netzanschlussinfrastruktur haben bereits begonnen. Der Bau der Solarparks wird voraussichtlich im Juli 2022 für Rosspile und im Oktober 2022 für Gillinstown abgeschlossen sein.

20.7.2021 | Quelle: Ib Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH