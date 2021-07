Dank betonloser Fundamente soll der neue Solar Carport von Sopago besonders schnell aufgebaut werden können. Das System ist für größere Parkpätze in der Industrie, im Gewerbe und in kommunaler Hand konzipiert.

Das Startup Sopago GmbH mit Sitz in München hat ein neu entwickeltes Solar-Carportsystem vorgestellt. Laut Hersteller ist dieses speziell auf die Bedürfnisse der Industrie und der Kommunen für große Parkplatzflächen ab 35 Stellplätzen abgestimmt. Auch Ladestationen kann man mit dem Solar Carport versorgen. Der Strom wird an dem Ort erzeugt, wo er gebraucht wird. Zusätzlich spart man mit jeden Stellplatz 1,5 Tonnen CO 2 pro Jahr ein.

„Mit einem Solar Carport erzeugen Sie Ihren eigenen umweltfreundlichen Strom und können damit Ihr Unternehmen und kommunale Gebäude mit Strom versorgen“, sagt Sopago-Geschäftsführer Harald Baumeister. Zudem erfülle man die PV-Pflicht für große Parkplatzflächen und sei für den Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität vorbereitet.

Solar Carport mit Stahl- und Holzkonstruktion

Das System integriert sich mit seiner Stahl- und Holzkonstruktion und den lichtdurchlässigen Photovoltaik-Modulen gut in seine Umgebung. Der Ansatz der Nachhaltigkeit steht dabei im Vordergrund. Durch die modulare Bauweise und dem Satteldach kann es optimal auf bestehenden Parkplätzen eingesetzt werden und erzeugt einen hohen Stromertrag. „Die Montage erfolgt einfach innerhalb weniger Tage und ist umweltfreundlich, weil wir Fundamente ohne Beton nutzen, die man mit geringem Aufwand auch wieder rückbauen kann“, so Baumeister. Die hohe Schneetragfähigkeit und Windbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in fast allen Witterungsregionen Deutschlands.

Die einzelnen, beliebig erweiterbaren Carportmodule überspannen 2 oder 4 Parkplätze. Die Einfahrtshöhe beträgt 2,5 Meter. Die Parkplatzbreite ist zwischen 2,4 und 3,5 Meter flexibel. Sopago setzt bifaciale Photovoltaikmodule ein. In Ost-West-Richtung platziert, ermöglichen sie eine gleichmäßig über den Tag verteilte Stromgewinnung.

Die Photovoltaik-Carports können gekauft, geleast oder gemietet werden. Mit dem Stromertrag finanziert sich die Investition laut Hersteller von selbst.

