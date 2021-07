TPI Composites übernimmt im Rahmen der Kooperation die Rotorblattproduktion mit 1.500 Mitarbeiter:innen von Nordex im mexikanischen Matamoros.

Die Nordex Group und der amerikanische Rotorblatthersteller TPI Composites haben sich neben der bestehenden Zusammenarbeit in der Türkei und Indien auf eine strategische Partnerschaft geeinigt. Im Rahmen dieses Kooperationsmodells wird die Nordex Group den Betrieb ihrer Rotorblattproduktion im mexikanischen Matamoros für einen Zeitraum von drei Jahren auf TPI übertragen. Während dieser Zeit wollen beide Partner die Effizienz und Leistung der Rotorblattproduktion, die vor allem die amerikanischen Märkte bedient, mithilfe des einzigartigen Know-hows von TPI als führendem Experten in der Rotorblattprozesstechnologie steigern.

TPI fertigt in Matamoros exklusiv für Nordex

Das Nordex-Werk in Matamoros produziert derzeit zwei unterschiedliche Rotorblatttypen. TPI wird das Werk betreiben und hier ausschließlich Rotorblätter für die Nordex Group herstellen. Die Vereinbarung enthält auch die Einzelheiten der Rückgabe des voll funktionsfähigen Werks an die Nordex Group im Jahr 2024 und darüber hinaus eine Verlängerungsoption im gegenseitigen Einvernehmen. Um die Produktionskontinuität zu gewährleisten, wird TPI die rund 1.500 Mitarbeiter:innen der Rotorblattproduktion in Matamoros übernehmen.

Mit der Transaktion will Nordex die Flexibilität der Lieferkette für Schlüsselkomponenten erhöhen. “Wir freuen uns sehr, dass wir TPI, den weltweit führenden Hersteller von Rotorblättern mit einer starken Präsenz in Mexiko, als strategischen Partner an unserer Seite haben“, erklärt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser profitables Wachstum in den nächsten Jahren abzusichern und weitere Marktchancen zu erschließen, indem wir schnelle Lieferungen und eine hohe Lieferzuverlässigkeit insbesondere für unsere US-Kunden sichern. Zudem gibt sie uns die Möglichkeit, unsere Ressourcen auf unsere anderen weltweiten strategischen Produktionsanlaufaktivitäten zu konzentrieren.”

Die Nordex Group und TPI arbeiten seit Jahren eng zusammen: Seit 2013 bezieht das Unternehmen ihre Rotorblätter von TPI in der Türkei, in China bis 2020 und seit 2021 von TPI in Indien.

23.7.2021 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH