In Australien soll ein Batterie-Energiespeichersystem mit 250 MW Leistung und 250 MWh Speicherkapazität entstehen, das im netzbildenden Modus betrieben werden soll. SMA liefert Systemtechnik für dieses weltweit größte netzbildende Speicherprojekt.

SMA liefert 109 Zentralspeicher-Wechselrichter in Form der Containerlösung MVPS-SCS4200 an den finnischen Energieanlagenlieferanten Wärtsilä. Damit ist ein netzbildendes Batterie-Energiespeichersystem des australischen Energieunternehmens AGL Energy Limited auf Torrens Island in Südaustralien geplant. Das Batterie-Energiespeicher-Projekt hat eine Leistung von 250 MW bei einer Speicherkapazität von 250 MWh. Das Batterie-Energiespeichersystem soll die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen ausgleichen und so die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes aufrechterhalten.

Der MVPS-SCS4200 ist laut SMA eine schlüsselfertige Lösung für große Speichersysteme. Er enthält den neuen Zentralspeicher-Wechselrichter Sunny Central Storage UP und darauf abgestimmte Mittelspannungskomponenten. Er soll eine hohe Leistungsdichte bieten.

Netzbildendes Batterie-Energiespeichersystem bietet schnelle Reaktionszeiten

Das Wärtsilä-System wird zunächst im netzfolgenden Modus betrieben, bevor es zu einem späteren Zeitpunkt in den netzbildenden Modus wechselt. Es soll die größte Energiespeicherlösung weltweit sein, die in diesem Modus betrieben werden kann. Sie ermöglicht sehr schnelle Reaktionszeiten und macht die Anlage in Torrens Island zukunftssicher. Die komplexe Lösung wird durch den GEMS Power Plant Controller und die Energiemanagementsoftware von Wärtsilä unterstützt.

„Das Torrens Island-Projekt hat weltweite Auswirkungen. Australien gehört zu den führenden Ländern der Welt, wenn es um die Einspeisung von erneuerbarer Energie zu bestimmten Tageszeiten in das Netz geht. Indem wir beweisen, dass die SMA-Technologie das Netz stabilisieren kann, werden wir einen reibungsloseren Übergang von traditionellen Erzeugungsquellen zu einem von erneuerbaren Energien dominierten Netz ermöglichen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Wärtsilä-Team zusammenzuarbeiten und unsere umfangreiche lokale Erfahrung zu nutzen, um sicherzustellen, dass dieses Projekt ein Erfolg für alle wird“, sagt Joshua Birmingham, Director of Large-Scale & Project Solutions bei SMA Australia.

„Dies ist ein wegweisendes Projekt, und wir sind stolz darauf, als Batterie-Energiespeichersystem-Anbieter ausgewählt worden zu sein. Die erneuerbaren Energien wachsen in Südaustralien rapide, und die Flexibilität unserer Technologie und die von uns eingebrachte interne Erfahrung können zusammen entscheidend dazu beitragen, eine zuverlässige und erschwingliche Stromversorgung für südaustralische Verbraucher – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten “, sagt Sushil Purohit, Präsident von Wärtsilä Energy.

Das Torrens Island-System wird von Wärtsilä auf einer vollständigen Engineering-, Beschaffungs- und Konstruktionsbasis geliefert und soll dem Asset-Portfolio von AGL Netzunterstützungsfunktionen bieten. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2023 geplant.

10.8.2021 | Quelle: SMA, Wärtsilä | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH