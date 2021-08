Mit der Baureihe BS-M10 erweitert der deutsche Solarmodulhersteller Bauer Solar im August sein Produktportfolio um zwei neue Photovoltaik-Module mit Zehn-Busbar-Halbzelltechnologie.

Bauer Solar, ein deutscher Photovoltaik-Modulhersteller mit Sitz in Selzen bei Mainz, erweitert im August sein Portfolio um zwei Solarmodule der Baureihe BS-M10. Die PV-Module der neuen Baureihe haben Leistungen von 400 oder 405 Watt. Die neuen PV-Module sind die zu Beginn des Jahres bereits angekündigten Nachfolger der Halbzell-Modulreihe BS-6MHB5 und stellen eine „Weiterentwicklung der Vorgängermodule in Sachen Leistung und Handling dar“, so Andreas Bauer, Geschäftsführer der Bauer Solar GmbH.

Die neuen PV-Module sind mit 108 Zehn-Busbar-Halbzellen mit jeweils einer Fläche von 182mm x 91mm bestückt. Sie werden mit schwarzem Aluminiumrahmen und wahlweise weißer (405 Wp „black frame“) oder schwarzer Rückseitenfolie (400 Wp „full black“) erhältlich sein. Die Solarmodule sollen sich laut Herstellerangaben besonders für den Einsatz bei privaten und gewerblichen PV-Dachlagen eignen. Sie weisen ein Gewicht von rund 21,7kg auf und haben eine Abmessung von 1723 x 1133 x 35 mm, was ein besonders leichtes Handling ermöglichen soll.

BS-M10 von Bauer Solar mit Zehn-Busbar-Technologie

„Mit der neuen Zehn-Busbar-Technologie und dem verbesserten Handling bieten wir unseren Kunden vielseitig einsetzbare PV-Module mit hervorragenden Leistungsdaten“, sagt Bauer. „Zusammen mit unserer üblichen Produkt- und Leistungsgarantie und einer Produktion nach IEC-Qualitätsstandard schnüren wir ein überzeugendes und zukunftssicheres Gesamtpaket.“

Die Halbierung der Solarzellen mindert aufgrund des geringeren Zellwiderstandes den Leistungsverlust bei gleichzeitiger Erhöhung der Totalreflexion. Dadurch sind den PV-Modulen insgesamt bessere Ertragsdaten ermöglicht. Sie erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 21 Prozent. Hinzu kommt, dass die veränderte Zellanordnung Ausfällen durch reduzierte Einstrahlung vorbeugt. Die Erhöhung der Anzahl der Busbars auf den Solarzellen sorgt für eine weitere Steigerung der Modulleistung. Sie soll auch vorteilhaft hinsichtlich der Produktion und der Zuverlässigkeit sein.

Eine Steckverbindung, die besonders langlebig sein soll, garantiert den Stromkontakt unter allen Bedingungen. Der mit jedem Montagesystem kompatible Hohlkammerrahmen aus eloxiertem Aluminium ist verwindungssteif und korrosionsfrei. Erhältlich sind die Module der neuen Baureihe laut Hersteller ab sofort.

