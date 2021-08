Die niederländischen Messeveranstalter Kortrijk Xpo und Good! haben ein Joint Venture gegründet und veranstalten im Dezember die Solar Solutions Düsseldorf. Es handelt sich um die erste deutsche Ausgabe der Solar Solutions Niederlande.

Kortrijk Xpo bringt in das Joint Venture Xpo Messe Kontakt GmbH zur Veranstaltung der Solar Solutions Düsseldorf seine langjährige Erfahrung im Messe- und Eventbereich sowie seine internationalen Marktkenntnisse ein. Dies hatte bereits zum Erfolg einer Fachmesse für Architekten geführt. Good! wiederum liefert das Konzept, Wissen über die Solarbranche sowie Markteinblicke zum Thema.

Die Solar Solutions Niederlande vereint die Spezialisten auf den Gebiet der Photovoltaik. Installateure, Bau- und Beratungsunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten und andere Entscheider entdecken auf dem Event die neuesten Innovationen aus der Solarbranche. Neben dem Networking können die Besucher an zahlreichen Vorträgen und Workshops teilnehmen. Im Laufe der Jahre hat sich das Konzept laut Veranstalter zur zweitgrößten Fachmesse für Solarenergie in Europa entwickelt. Mit dem Joint Venture wollen Kortrijk Xpo und Good! die Veranstaltung nun auch international erweitern.

Solar Solutions Düsseldorf logischer erster Schritt

Die Solar Solutions Düsseldorf sehen die Veranstalter als logischen ersten Schritt ihrer Strategie. Saskia Soete De Boosere, CEO von Kortrijk Xpo: „Dies ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau der internationalen Strategie. Mit dieser Allianz bündeln wir unsere Kräfte, um gemeinsam den europäischen Solarmarkt zu erobern. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Ausbau von Messen im Ausland kann Kortrijk Xpo dem Ausbau von Solar Solutions einen absoluten Kickstart geben. Good! wiederum sorgt für ein felsenfestes Konzept, das durch Marktforschung unterstützt wird. Die perfekte Mischung, um Solar Solutions zu einem vollen Erfolg auf europäischer Ebene zu machen.”

Henriette Vrisekoop, Direktorin und Gründerin von Good! ergänzt: „Die Solarindustrie in Deutschland ist bereits die größte in Europa und hat das Potenzial, sich in den nächsten 10 Jahren zu verdoppeln. Und unsere Ambitionen gehen noch weiter. Die beiden Organisatoren wollen das Konzept auch in anderen europäischen Städten einführen. Die Zahlen zeigen, dass die Solarindustrie dort ebenso am Anfang ihrer Blüte steht. Es gibt mehrere Länder, in denen bis 2030 ein starkes Wachstum der Kapazität der Solarindustrie erwartet wird. Und Kortrijk Xpo und Good! werden sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.“

Weitere Informationen zur Solar Solutions Düsseldorf, die am 1. und 2. Dezember 2021 stattfinden soll, sind unter diesem Link zu finden.

12.8.2021 | Quelle: Kortrijk Xpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH