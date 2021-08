Eon kooperiert ab sofort europaweit mit dem Elektrogeräte-Konzern Vestel im Bereich Ladelösungen: Eon wird durch die Partnerschaft sein Lade-Portfolio künftig um neue Wallbox-Modelle erweitern.

Die Vestel Group wurde 1984 gegründet. Sie ist als Hersteller in zahlreichen Technologiesektoren aktiv und fertigt Wallboxen und DC-Schnellladegeräte für den weltweiten Markt. „Wir freuen uns, mit Vestel einen Partner gefunden zu haben, der uns dabei unterstützt, die hohe Kundennachfrage nach E-Mobilitätslösungen mit attraktiver Hardware zu bedienen“, sagt Mathias Wiecher, Vice President E-Mobility bei Eon zu Kooperation im Bereich Wallbox. „Besonders die langjährige Expertise und das umfassende Wallbox-Portfolio haben uns überzeugt. Gemeinsam werden wir noch mehr nachhaltige Mobilität auf deutsche Straßen bringen.“

Özcan Karadogan, Geschäftsführer der Vestel Germany GmbH ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Eon im Bereich Elektromobilität unterstreicht unser Leistungsspektrum in diesem Produktbereich. Wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neueste Technologien auf den Markt zu bringen.” Laut Karadogan ermöglichen ideale Produktionsbedingungen im Mutterwerk im Westen der Türkei ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Zudem sei auch eine schnelle Lieferung nach Deutschland gewährleistet.

Alle von Vestel an Eon gelieferten Wallbox-Modelle sind smart und vernetzt. Das Portfolio reicht vom Einstiegsmodell bis hin zu besonders leistungsstarken Wallboxen. Im ersten Schritt werden die Wallboxen exklusiv für Mitglieder des größten deutschen Automobilclubs angeboten. Denn es gibt eine neue Kooperation zwischen Eon und dem ADAC. Kundinnen und Kunden können das Laden ihres E-Autos grundsätzlich gebündelt über die Eon Drive App steuern und verwalten. Vom Laden unterwegs an mehr als 30.000 Ladepunkten in ganz Deutschland bis hin zum Ladevorgang an der heimischen Eon Wallbox.

19.8.2021 | Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH