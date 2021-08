PtX Lab Lausitz für Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff startet

Das PtX Lab Lausitz geht an den Start. Es kümmert sich in der Braunkohleregion künftig um neue Kraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff. Politische Prominenz aus Bund und Land hat das neue Labor nun eröffnet.

Das Ptx Lab Lausitz kümmert sich ab sofort um Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff. Wie das Labor aus Cottbus mitteilte, haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach das „PtX Lab Lausitz – Praxislabor für Kraft- und Grundstoffe aus grünem Wasserstoff“ eröffnet. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wird das PtX Lab ferner die fachlichen Grundlagen für eine klimaneutrale Erzeugung und Nutzung von Power-to-X (PtX)-Technologien schaffen. Es ist ein neuer Geschäftsbereich der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG). Dies soll zudem in Kooperation und im direkten Austausch mit Wirtschaft und Wissenschaft erfolgen. Um PtX-Technologien in der Praxis zu erproben, ist außerdem der Bau und Betrieb einer Demonstrationsanlage in der Lausitz geplant.

Einsatz für Luft-Seefahrt und Chemie

PtX-Technologien seien auf lange Sicht die einzige klimafreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Dies gelte im Verkehr besonders für die Luft- und Seefahrt. Auch in der chemischen Industrie kommen PtX-Technologien als klimafreundliche Alternative infrage. Noch sei die Herstellung von Grundstoffen wie Ethylen und Propylen mit hohen CO 2 -Emissionen verbunden, da diese auf fossilen Quellen wie etwa Erdöl oder Flüssiggas basiert.

„Ich freue mich, dass die ZUG das PtX Lab Lausitz als neuen Geschäftsbereich am Standort Cottbus aufbaut.” Das sagte Corinna Enders, Geschäftsführerin der ZUG. “Das Lab wird zugleich Wissensplattform, Impulsgeber und Ansprechpartner zu den Themen grüner Wasserstoff und PtX-Technologien sein. Damit wollen wir den Markthochlauf umweltverträglicher und nachhaltiger PtX-Produkte ermöglichen.“

Der Leiter des neuen PtX Lab Lausitz Harry Lehmann: „Das PtX Lab Lausitz wird aktuelle Entwicklungen rund um die Themen grüner Wasserstoff und PtX-Technologien beobachten, analysieren und dieses Wissen aufbereiten. Unser Ziel ist es, Kooperationen anzustoßen und zentrale Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu beraten und miteinander zu vernetzen.“

180 Millionen Euro bis 2024

Im Blick sei dabei die gesamte Wertschöpfungskette der relevanten Technologien und Branchen sowie deren Einordnung in die Kreislaufwirtschaft. Aber auch Fragen der gesellschaftlichen und sozialen Folgen eines schnellen Markthochlaufs von PtX-Produkten spielten eine Rolle.

Grundlage des neuen Labors ist ferner das 2020 in Kraft getretene Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG). Für das PtX Lab Lausitz und die geplante Demonstrationsanlage stehen bis zum Jahr 2024 bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung. Derzeit arbeiten sieben Mitarbeitende im PtX Lab am Standort in Cottbus. Bis zum Jahr 2023 sollen es insgesamt 60 sein.

23.8.2021 | Quelle: Ptx Lab | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH