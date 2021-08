Laut dem Vergleichsportal Verivox haben die Gaspreise für private Haushalte im August ein Fünf-Jahres-Hoch erreicht. Zuletzt war Gas im Januar 2016 so teuer wie jetzt. Für den Herbst haben weitere Gasversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt.

Die Gaskosten für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden liegen im Bundesschnitt aktuell bei 1.258 Euro. Zum Jahresbeginn 2021 lagen die durchschnittlichen Gaspreise noch bei 1.162 Euro. Das entspricht einem Anstieg von über 8 Prozent seit Januar 2021. Der Hauptgrund für den Aufwärtstrend sind gestiegene Großhandelspreise.

„Die niedrigen Stände der Gasspeicher in Deutschland und die weltweit steigende Gasnachfrage haben die Spotmarktpreise für Gas im Laufe des Jahres mehr als verdoppelt. Dieser Anstieg wirkt sich nun auch auf die Gaspreise für die privaten Verbraucher aus“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Gaspreise 2021: Erhöhungen beginnen im Herbst

Aufgrund dieser Entwicklung hat kein regionaler Gasversorger für die kommenden Monate Gaspreissenkungen angekündigt. Für August, September und Oktober haben hingegen aktuell bereits 31 regionale Gasversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (Einfamilienhaus) entspricht das Mehrkosten von 128 Euro jährlich.

„Wir erwarten in diesem Herbst eine größere Gaspreiswelle“, sagt Thorsten Storck. „Denn neben höheren Großhandelspreisen steigt auch der CO 2 -Preis für fossile Brennstoffe zum Jahreswechsel von 25 auf 30 Euro pro Tonne. Diese Kosten geben viele Gasversorger direkt an ihre Kunden weiter.“

Gaskosten senken durch Anbieterwechsel

Wer eine Gaspreiserhöhung erhält, kann vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und zu einem günstigeren Gasversorger wechseln. Haushalte, die noch im Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers sind, können bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden derzeit durchschnittlich 426 Euro pro Jahr einsparen.

24.8.2021 | Quelle: Verivox | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH