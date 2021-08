TÜV Süd hat den High Power Charger von ADS-Tec Energy mit dem Prüfzeichen ukTÜVeu zertifiziert. Die Schnellladestation mit Batteriesystem erhält als erstes Produkt das neue Siegel.

Die unabhängige Prüforganisation TÜV Süd bestätigt mit dem neuen Prüfzeichen ukTÜVeu die Konformität mit den grundlegenden technischen Sicherheitsanforderungen in der EU sowie Großbritannien. Die Grundlage der Zertifizierung ist eine breite Palette von Normen, die in den relevanten Richtlinien wie der Niederspannungsrichtlinie, der EMV- und der RED-Richtlinie sowie der Maschinenrichtlinie und in ihren britischen Entsprechungen aufgeführt sind. Grundvoraussetzung ist die periodische Überwachung der Herstellung des HPC-Ladesystems.

Die Zertifizierung setzt Produktprüfungen und regelmäßige Werksbesichtigungen voraus. Kern der Prüfung durch die unabhängige Sachverständigenorganisation war, ob ADS-Tec als Hersteller in der Lage ist, eine gleichbleibende und anforderungsgerechte Qualität in der Großserienfertigung einzuhalten und das notwendige Qualitätssystem einschließlich Wareneingangsprüfung, Materiallisten und Endproduktkontrolle etabliert hat. Darüber hinaus muss die Kalibrierung der erforderlichen Mess- und Überwachungseinrichtungen sichergestellt sein. Die Kontrolle durch TÜV Süd umfasst die Prüfung von sicherheitskritischen Bauteilen und anderen verwendeten Materialien.

„Die Anforderungen an die Kombination aus Batteriesystem und Ladesäule ist enorm und komplex. Wir erfüllen die entsprechenden Normen und haben diese aufwendig und umfangreich in akkreditierten Laboren wie von TÜV Süd nachgewiesen. Ein wichtiger Punkt für unsere Kunden und die Akzeptanz“, sagt ADS-Tec-CEO, Thomas Speidel.

Prüfzeichen ukTÜVeu wird Komplexität gerecht

Die Komplexität ergibt sich aus der Überlagerung verschiedener Anforderungen, sowohl an das Batteriesystem als auch die Ladesäule. Obwohl es ein Gesamtsystem ist, haben beide technischen Komponenten eigene Normen zu erfüllen.

„Die Elektromobilität benötigt solche Lösungen, damit E-Fahrzeuge schneller und überall geladen werden können. Die Herausforderung für die Hersteller ist es, sich mit allen regulatorischen Anforderungen während der Entwicklung auseinander zu setzen und diese zu berücksichtigen. ADS-Tec hat dies mit der ChargeBox geschafft und über die Grenzen der EU hinweg auch die Anforderungen für Märkte wie USA und Kanada erfüllt. Mit dem neuen Prüfzeichen euTÜVuk bestätigen wir ADS-Tec auch die Einhaltung der UK-Anforderungen“, sagt Sami Demircan, Senior Account Manager E-Mobility bei TÜV Süd.

Die ChargeBox ist das Herzstück des Schnellladesystems und ein höchst vielschichtiges Konstrukt mit integrierter Batterie, Leistungselektronik, Energiemanagement, Steuerung und Klimatisierung. Die Zertifizierung ist daher sehr umfassend und erfolgt in zahlreichen aufwendigen Einzelprüfungen. Das System speichert leistungsarme Energie aus dem Netz und „boostet“ sie bei Bedarf auf eine Leistung von bis zu 320 Kilowatt. Kommt ein E-Fahrzeug, wird es direkt mit seiner vollen Leistung in wenigen Minuten aufgeladen.

27.8.2021 | Quelle: ADS-Tec Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH