Köthen dank Photovoltaik AEE-Kommune des Monats

Die Stadt Köthen in Sachsen-Anhalt setzt zur Energiewende auf Solarenergie und Energieeffizienz. Dafür hat sie die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) als Energie-Kommune des Monats August 2021 ausgezeichnet.

Die Bachstadt Köthen ist für ihr Engagement in der Photovoltaik als Energie-Kommune des Monats August ausgezeichnet worden. Das teilte die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) mit. Die AEE verwies auf den Bau einer großen Freiflächensolaranlage auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes schon 2008. Heute stehe vorbildhaft das erste Mieterstromprojekt in der Stadt an. „Köthens Anstrengungen machen deutlich, dass ein wichtiger Teil der Energiewende effiziente Energieeinsparungen ist. Das persönliche Engagement in der Stadt sorgt zudem für die notwendige Motivation bei der Umsetzung der angestrebten Maßnahmen“, sagt AEE-Geschäftsführer Robert Brandt.

Im Juni 2018 beschloss der Stadtrat das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept. Dieses zeige auf, wie Köthen Energie einsparen könne und wo sich Erneuerbare Energien ausbauen lassen. Die Themenfelder sind vielfältig und beinhalten beispielsweise den Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie. Auch auch die Geothermie, die Energienutzung in kommunalen Gebäuden, die Verbesserung des Fernwärmenetzes sowie die Förderung klimafreundlicher Mobilität gehören dazu.

Das Potenzial für Freiflächensolaranlagen nutzt Köthen bereits auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Die Anlage umfasst mehr als 200.000 Solarmodule, die über eine Gesamtleistung von 45 Megawatt Peak verfügen. Zudem installierte die Stadt nun eine Photovoltaikanlage mit knapp 30 Kilowatt Peak als Mieterstromprojekt auf dem Dach eines Neubaus. Ab September 2021 können Mieter*innen den Strom für den Eigenverbrauch nutzen.

Kommunales Energiemanagement

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes begleitet Klimaschutzmanager Nils Kantert, der im März 2020 als Erster diesen Dienst in der Stadt übernahm. Vergangenes Jahr konnte Kantert zudem die Einführung eines kommunalen Energiemanagements betreuen. Es dient der Identifikation von Einsparpotenzialen und dem Monitoring des Energieverbrauches und der Energiekosten.

Mithilfe des Online-Tools Kom.EMS lassen sich zudem Energieeinsparerfolge in kommunalen Verwaltungen evaluieren, um etwa die Wirksamkeit von Förderprogrammen zu überprüfen. Des Weiteren stellt es einen Fundus von Arbeitshilfen bereit, wie beispielsweise Muster-Beschlussvorlagen, Checklisten sowie ein Rechentool zu Energieeinsparmaßnahmen

Um die Treibhausgase im Verkehrssektor zu senken, will Köthen zudem den Radverkehr durch die Verbesserung der Infrastruktur stärken. Zu diesem Zweck kommen temporäre Fahrradzählanlagen zum Einsatz. Auch der Aufbau von Fahrradboxen sowie die Aufstellung einer E-Bike-Ladesäule steht kurz bevor. Zusätzlich hat die Stadtverwaltung ein Standortkonzept für öffentliche PKW-Ladeinfrastruktur ausgearbeitet, um den Aufbau eines Ladenetzes in der Stadt voranzutreiben.

