Eon: Neuer Ökostromrekord für August

Deutschland hat noch nie so viel Ökostrom in einem August erzeugt wie 2021. Das geht aus Berechnungen des Energieversorgers Eon hervor.

Deutschland verzeichnet einen neuen Ökostromrekord für August. Das zeigt eine Analyse von Erzeugungsdaten durch den Energiekonzern Eon. Wie das Unternehmen mitteilte, war dafür war vor allem die Windenergie verantwortlich. Insgesamt erreichte die Ökostromproduktion in Deutschland mehr als 18,14 Milliarden (Mrd.) Kilowattstunden (kWh). Das war mehr als je zuvor in einem Monat August. Die eingespeiste Windenergie-Menge ins allgemeine Stromnetz betrug mehr als acht Mrd. kWh. Auch das war laut Eon ein Monatshöchstwert für den August. An Solarstrom wurden knapp 5,3 Milliarden Kilowattstunden ins Stromnetz eingespeist.

Die Berechnungen stammen von Eom Analysten aus München, die auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur, Wetterprognosen sowie erwarteten Energiemengen im Strommarkt rund um die Uhr und tagesaktuell erneuerbare Energien vermarkten.

Der August ist nicht der erste Monat, der im laufenden Jahr einen Rekord beim Ökostrom brachte. Auch im Mai hatte die Stromroduktion aus erneuerbaren Energien einen Spitzenwert erreicht.

2.9.2021 | Quelle: E.ON| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH