Becquerel-Preis der EU-Kommission für Ulrike Jahn von VDE Renewables

Ulrike Jahn, Senior Expertin der VDE Renewables, erhält den diesjährigen Becquerel Preis der Europäischen Kommission. Der Preis gilt in der Photovoltaik-Branche als wichtige internationale Auszeichnung.

Die EU Kommission würdigt mit dem Becquerel-Preis Jahns langjährigen Leistungen für die Photovoltaik. Internationale Anerkennung erhielt sie vor allem für ihre Empfehlungen zur Leistungsbewertung und Risikoanalyse von Solaranlagen. Der Preis wird im Rahmen der digital stattfindenden „European PV Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC)“ verliehen.

Ulrike Jahn habe ihre ganze Karriere lang für die Entwicklung der PV-Technologie gearbeitet, schreibt die Kommission. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit sei es gewesen, Zuverlässigkeit und Leistung der Technologie zu verbessern. Damit habe sie an der Grundlage mitgearbeitet, um die neue Technologien am dem Markt akzeptabel zu machen. Jahns Aktivitäten reichen zurück bis zum 1000-Dach-PV-Systemprogramm in den 90er Jahren. Sie arbeitete an der Charakterisierung der Modulzuverlässigkeit und der Leistungsbewertung von PV-Systemen. Sie entwickelte und implementierte Best-Practice-Methoden zur Verringerung technischer Risiken bei der Installation und im Betrieb von PV-Anlagen. So sei Jahn nicht nur zu einer weltweit führenden Expertin geworden, sondern auch zu einem prägenden Gesicht und einem Vorbild für junge Wissenschaftler und Ingenieure.

Jahn ist derzeit Senior Researcher beim VDE Renewables in Alzenau. Von 2008 bis 2020 arbeitete sie für den TÜV Reinhland in Köln, davor am ZAE Bayern und am ISFH. Seit 2010 koordiniert sie den Task 13 des IEA PVPS-Programms. Dieser befasst sich mit der Leistungsbewertung, dem Betrieb und der Zuverlässigkeit von PV-Modulen und -Systemen.

„Für mich war die Auswahl als Preisträgerin dieses ganz besonderen Preises natürlich eine große Überraschung“, sagt Jahn. „Ich freue mich sehr über diese große Anerkennung der Europäischen Kommission und bedanke mich bei allen Beteiligten. An dem Erfolg sind viele meiner langjährigen Mitstreiter beteiligt, ohne die ich diesen Preis sicher nicht erhalten hätte.”

Burkhard Holder, Geschäftsführer der VDE Renewables, erklärt, besonders Industrie und Investoren würden von der besseren Leistungsbewertung profitieren. Diese Unternehmen seien heute wesentliche Treiber der Energiewende.

Becquerel-Preis ehrt langjähriges Engagement für Photovoltaik

Die EU-Kommission stiftete den Alexandre-Edmond-Becquerel-Preis 1989, 150 Jahre nach dem Nachweis des photovoltaischen Effekts. Mit dem Preis sollen wissenschaftliche, technische oder verwaltungstechnische Verdienste bei der Entwicklung der photovoltaischen Solarenergie gewürdigt werden. Im Fokus stehen kontinuierliche Leistungen über lange Zeiträume. In Ausnahmefällen wird der Preis auch für außergewöhnliche Erfindungen und Entdeckungen verliehen. Der Preis ist in erster Linie europäisch. Dennoch können ihn auch Menschen erhalten, die keine EU-Bürger:innen sind. Die Auszeichnung bezieht sich stets auf eine einzelne Person.

7.9.2021 | Quelle: VDE Renewables | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH