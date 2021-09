Baywa r.e. nimmt ihren größten Windpark in Europa in Betrieb

Foto: Baywa r.e. Der neue Windpark soll bilanziell 80.000 Haushalte mit Strom versorgen können.

Die Baywa r.e. hat Windpark Lyngsåsa in Südschweden in Betrieb genommen. Mit einer Nennleistung von 94,6-MW ist er der größte Windpark des Unternehmens in Europa.

Lyngsåsa besteht aus 22 Windenergieanlagen des Typs Vestas V150. Der von dem Windpark erzeugte Strom entspreche bilanziell dem Jahresverbrauch von 80.000 europäischen Durchschnittshaushalten, so das Baywa r.e. Håkan Wallin, CEO von BayWa r.e. Nordic AB, berichtet, das Projekt sei über mehrere Jahre von der grünen Wiese („Greenfield“) her entwickelt worden. Das Genehmigungsverfahren brauchte dabei zwei Anläufe. „Nachdem die neue Genehmigung vorlag, haben wir den gesamten Planungs-, Beschaffungs- und Bauprozess geleitet. Dank einer großartigen Teamleistung und trotz der Einschränkungen durch Covid-19 liefert Lyngsåsa nun grünen Strom an die Bürger im südlichen Teil Schwedens“, sagt Wallin. Eigentümer des Projekts ist seit 2019 der Investor für nachhaltige Energieinfrastruktur Susi Partners. Den Strom verkauft dieser über ein ein langfristiges Power Purchase Agreement (PPA). Vor Kurzem hat Baywa r.e. mit Furuby (62 MW) noch einen zweiten Windpark in Südschweden an einen Investor verkauft. Beitrag zum Klimaschutz, aber Windkraftausbau noch immer zu langsam Baywa r.e. bezeichnet die Inbetriebnahme des Windparks Lyngsåsa auch als Meilenstein für die Energiewende in Schweden. Er werde entscheidend dazu beitragen, die Energieversorgung des Landes bis 2040 vollständig auf Erneuerbare Energien umzustellen. Doch um die notwendigen Klimaziele zu erreichen, müsste sich der Windenergieausbau in den nächsten zehn Jahren verdreifachen. Die Realisierung und der Verkauf der beiden Projekte verdeutliche auch die attraktiven Investitionsmöglichkeiten für den Windmarkt, sagt Lorenzo Palombi, Director Wind Projects EMEA bei BayWa r.e. 9.9.2021 | Quelle: Baywa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH