Ökostrom-Anbieter Stromdao vertreibt Ladeset für Elektroautos mit Wallbox

Der Ökostromanbieter Stromdao bietet nun ein Komplettset aus Ökostromvertrag, intelligentem Stromzähler und einer Wallbox zum Laden von Elektroautos an.

Mit der Kombination von Ökostrom, Zähler und Wallbox wolle man Interessierten den Einstieg in die E-Mobilität so einfach wie möglich machen, erklärt Stromdao. Die Messtechnik stammt vom Messstellenbetreiber Discovergy, die Wallbox vom Ladeinfrastruktur-Anbieter Pro Charge. Stromdao vertreibt die Komplettlösung im Direktvertrieb an Endkunden. Hauptsächlich erfolgt der Verkauf über Autohäuser.

„Das Paket ist nicht nur ein unkomplizierter Start in die Welt der Elektromobilität, es ermöglicht mit 100 % Ökostrom klimaschonende Mobilitätzu vergünstigten Preisen pro Kilowattstunde“, erklärt Thorsten Zoerner, CEO der Stromdao.

Zum Paket gehört ein spezieller Autostrom-Tarif. Wie die anderen Ökostrom-Tarife von Stromdao ist auch der Strom für die Wallbox mit dem OK-Power-Plus-Label als Ökostrom zertifiziert. Die im Paket enthaltene Wallbox ist laut Stromdao Kfw-förderfähig.

Stromversorger zum Mitmachen auf Blockchain-Basis

Die „Stromdao“ enstand mit dem Aufkommen der Blockchain-Technologie und aus dem Gedanken heraus, die Kunden bei der Stromversorgung stärker mitbestimmen zu lassen. Die Abkürzung „Dao“ steht für „Dezentrale Autonome Organisation”. Bei einer DAO können theoretisch alle Entscheidungen direkt per verschlüsselter Abstimmung von den Stakeholdern getroffen werden, ohne dass es noch eine Geschäftsführung gibt. So weit geht die Stromdao allerdings nicht – schließlich muss sie als Energieversorger klare Anforderungen erfüllen.

Die Stromdao setzte allerdings von Anfang an stark auf Digitalisierung und eigene Gestaltungsmöglichkeiten. So kann Stromdao zum Beispiel genau darstellen, aus welcher Anlage der Strom der einzelnen Kunden gerade kommt. Wer will, kann bei Stromdao also auch zum Beispiel den Betrieb seiner Waschmaschine danach ausrichten, ob die Solaranlage im gleichen Stadtteil gerade Strom dafür bereitstellt. So will Stromdao den Betreibern von Ökostrom-Anlagen auch bessere Möglichkeiten für den regionalen Vertrieb geben. Es würden so auch weniger Ökostrom-Anlagen wegen Netzuüberlastung abgeschaltet, so Stromdau.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie schafft das Unternehmen durch Gutschriften Anreize für diesen netzkonformen Echtzeit-Verbrauch von Grünstrom. Die Gutschriften können die Kunden wiederum als Micro-Investments in Erneuerbare-Energien-Anlagen investieren.

10.9.2021 | Quelle: Stromdao | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH