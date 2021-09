Enpal wirbt Millionen von Blackrock ein

Die Berliner Enpal hat das Volumen zur Refinanzierung ihrer Miet-PV-Anlagen auf 500 Millionen Euro erhöht. Neuer Finanzpartner ist unter anderem der weltweit größte Investmentfondsanbieter Blackrock.

Der Berliner Spezialist für PV-Anlagen zur Miete, Enpal, hat eine Refinanzierung von Blackrock eingeworben. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es für den Ausbau von Solarenergie in Deutschland weitere Finanzierungspartner gewinnen können. In der jüngsten Transaktion erhielt Enpal dafür Senior-Finanzierungszusagen in Höhe von 275 Millionen Euro. Investoren sind neben Blackrock auch Pricoa Private Capital (dem Private Capital-Geschäft vonPGIM) undUniCredit.

Zudem erteilte ein weiterer institutionellen Investor eine Finanzierungszusage in Höhe von 70 Millionen Euro für ein nachrangiges Mezzanine-Darlehen.

Mit dem Kapital wird Enpal den Bau von mehr als 15.000 neuen Solaranlagen und Energiespeichern refinanzieren. Insgesamt erhöhen die Berliner damit das Refinanzierungsvolumen auf über 500 Millionen Euro. “Wir freuen uns sehr, mit führenden internationalen Partnern wie BlackRock, Pricoa Private Capital und UniCredit zusammenzuarbeiten”, sagt Enpal-Gründer und CEO Mario Kohle. “Dass sich renommierte internationale Investoren im Kampf gegen die Klimakrise engagieren, ist ein sehr wichtiges Signal.”



“Die Finanzierungszusagen ermöglichen es uns zudem, unsere Vision von grüner und bezahlbarer Energie für Privathaushalte weiter zu verfolgen und unser Wachstum voranzutreiben”, sagt Gregor Burkart, Head of Project Finance bei Enpal.

Die ING Bank und die Corporate Finance Boutique IDCM fungierten bei dieser Transaktion ferner als Financial Advisor von Enpal. Die rechtliche Beratung von Enpal übernahm GreenbergTraurig.

21.9.2021 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH