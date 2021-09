Solar und Wind für Wärmenetze im Norden

In den Gemeinden Bosbüll und Haselund an der Westküste Schleswig-Holsteins sorgen Solar- und Windenergie und eine Power-to-Heat-Anlage für Wärme. Außerdem kommt Biogas zum Einsatz.

Solar und Wind kommen für zwei Wärmenetze im Norden der Republik zum Einsatz. Wie das verantwortliche Gerneralunternehmen GP Joule mitteilte, sind die ersten Haushalte in Haselund und Bosbüll bereits an das jeweilige Nahwärmenetz angeschlossen. Das Bosbüller Nahwärmenetz ist dabei eine Besonderheit. Es ist das erste Netz in Schleswig-Holstein, das mit Power-to-Heat-Technologie funktioniert. Das bedeutet, dass die Wärme aus Strom stammt – in diesem Fall Wind- und Sonnenstrom. So werden die Bosbüller Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen trotz ausgelaufener EEG-Förderung weitergenutzt.

Für die Power-to-Heat-Anlage investierte die eigens gegründete Bosbüll Energie GmbH in eine Luft-Wärmepumpe, einen thermischen Speicher sowie einen Kessel zur Spitzenlastabdeckung. Zusätzlich fließt die Abwärme der nahegelegenen, klimaneutralen eFarm-Wasserstoffproduktion in das Netz ein. Zu den Bosbüller Wärmekunden gehören die ersten 25 Haushalte in der Gemeinde sowie eine an die Wärmezentrale angrenzende Muttersauenzucht.

Solarstrom für Power-to-Heat

Angefangen hatte die Zusammenarbeit 2009, als GP Joule den Solarpark projektiert und gebaut hatte. Seitdem ist das Unternehmen für die technische Betriebsführung zuständig. Zudem hat es mit einem vergütungserhaltenden Repowering (d.h. einem Erhalt der Produktionsleistung bei Verringerung der benötigten Fläche) weitere Kapazitäten erschlossen. Diese sollen künftig zum Einsatz kommen, um die Power-to-Heat-Anlage mit günstigem Solarstrom zu versorgen. Darüber hinaus ist GP Joule Projektierer, Betriebsführer und Mitgesellschafter der Bosbüll Energie GmbH. Ferner ist das Unternehmen aus Reußenköge als Initiator und Gesellschafter der eFarming GmbH & Co. KG für das Wasserstoffprojekt eFarm zuständig.

Haselunder Nahwärme mit Biogas

Gemeinsam mit GP Joule und dem Bürgerwindpark Obere Arlau hatte ferner die Gemeinde Haselund 2019 die Renergiewerke Haselund gegründet. Ziel war Privathaushalte und gemeindeeigene Gebäude mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen.

Die Wärmebereitstellung erfolgt in Haselund überwiegend durch zwei bestehende Blockheizkraftwerke der Biogasanlage von Thomas Carstensen im Nordwesten der Gemeinde. Die Biogasanlage von Jan Thormählen im Ortsteil Kollund wird zusätzliche Wärme als Grundlastergänzung liefern. Ein Gaskessel fungiert als weitere Quelle in Zeiten, in denen besonders viel Wärme benötigt wird. Außerdem ist der Bürgerwindpark bestrebt, mit seinem Strom per Power-to-Heat das Wärmenetz zu unterstützen. Aktuell ist eine Haupttrasse im Bau, die zunächst rund 60 Haushalte in Haselund versorgt. Dazu zählen auch eine Senioren-Wohnanlage, eine Pflegeeinrichtung, mehrere Unternehmen sowie die Grundschule. Hinzu kommen in den nächsten Jahren bereits geplante Neubauprojekte mit insgesamt rund 30 Gebäuden.

Vorteile Nahwärmenetz

Für Kunden ergeben sich durch das neue Wärmenetz zahlreiche Vorteile. So müssten sich Anschlussnehmer laut GP Joule nicht mehr um rechtzeitige Brennstofflieferungen kümmern. Die jeweiligen Versorger in Haselund und Bosbüll bieten die Möglichkeit, ein Komplett-Paket zu buchen, das sowohl den Anschluss, den Systemwechsel als auch die Wärmelieferung und die Gerätewartung beinhaltet. Weiterhin stehen verschiedene Angebotspakete zur Auswahl. Zum Beispiel kann auch nur ein Teilanschluss bis auf das Grundstück verlegt werden, so dass ein Hausanschluss zu einem späteren Zeitpunkt problemlos möglich ist. Projektleiter Sören Haase empfiehlt deshalb nicht nur Besitzern einer alten Heizungsanlage, sondern auch denjenigen, die in Zukunft flexibel bleiben möchten, sich schon jetzt mit diesem Thema zu befassen.

