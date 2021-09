Vonovia will Photovoltaik für gesamten Wohnungsbestand

Der Wohnungskonzern Vonovia will bis 2050 sämtliche geeigneten Dächer seines Wohnungsbestand mit Photovoltaik-Anlagen ausrüsten. Bis 2030 sollen es 17.000 Anlagen sein.

Die Bochumer Vonovia setzt auf Photovoltaik für die Dächer ihres Wohnungsbestandes. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es bereits 1.000 Dächer mit PV ausgerüstet. Nun wolle es auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand jedes geeignete Dach mit Photovoltaik-Modulen ausstatten. Die jährliche Installationskapazität solle sich damit bis 2024 verzehnfachen. Bis 2050 sollen so alle geeigneten 30.000 Dächer mit Photovoltaik-Anlagen bestückt sein. Dadurch würde auch das Angebot an Mieterstrom erheblich zunehmen. Den Auftakt zu weiteren Ausbaustufe stellte Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch der Öffentlichkeit in Anwesenheit von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach vor.

17.000 Dachflächen bis 2030

„Der Abschluss unseres 1.000-Dächer-Programms bildet den Auftakt für einen noch intensiveren Photovoltaik-Ausbau“, sagte Buch. Seit 2018 habe Vonovia ferner insgesamt 16 Mio. Euro investiert, um auf über 1.000 Dächern Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Diese erzeugten jährlich mehr als 15 Mio. kWh. Bis 2024 skaliert Vonovia die jährliche Installationskapazität zudem auf das 10-Fache. Sie soll damit von ca. 2,5 Megawatt Spitzenleistung (MWp) auf 25 MWp pro Jahr steigen.

Bis 2030 könnte die Zahl der Vonovia-Dächer mit Photovoltaik-Modulen somit auf etwa 17.000 Stück steigen. Dadurch sei zudem eine jährliche Solarstromerzeugung von 194 Millionen Kilowattstunden (kWh) möglich. Der Grünstrom komme zudem sektorenübergreifend für Wärmeerzeugung, Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität und Mieterstrom zum Einsatz. Die Kosten in Höhe von etwa 240 Mio. Euro bis 2030 trägt ferner Vonovia. Die Mieterinnen und Mieter profitieren durch langfristig günstige Strompreise.

Ausbau in Eigenregie

Weil bei Dienstleistern im Solarbereich bundesweit Kapazitäten fehlen, hat Vonovia die Prozesse rund um den Photovoltaik-Ausbau in Eigenregie weiter ausgebaut. „Seit 2020 installieren unternehmenseigene Handwerker die Anlagen selbst. Um die Kapazitäten erweitern zu können, brauchen wir aber zusätzliche Fachkräfte“, erklärt Rafael Wilke, Leiter Energieerzeugung bei Vonovia. Explizit sucht Vonovia Dachdecker, Elektriker und Projektleiter. Bundesweit schafft Vonovia damit etwa 100 neue Arbeitsplätze.



22.9.2021 | Quelle: Vonovia | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH