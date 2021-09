Öko-Solar-Biotop bringt PV und Artenvielfalt zusammen

In Österreich hat die Raiffeissen-Tochter RWA SolarSolutions ein Pilotprojekt der Agri-Photovoltaik realisiert. Es richtet das Augenmerk auf die Vereinigung von Photovoltaik und Biodiversität.

In Österreich soll ein Öko-Solar-Biotop PV und Artenvielfalt zusammenbringen. Über diese Lösung der Agri-Photovoltaik informiert die RWA Solar Solutions. Sie hat demnach mit dem „Öko-Solar-Biotop Pöchlarn“ ein Pilotprojekt realisiert, das einzigartig in Österreich sei. Das Tochterunternehmen der RWA Raiffeisen Ware Austria hat dazu in eine Photovoltaik-Anlage mit ca. 10.000 Solarpaneelen am Gelände der Garant Tiernahrung errichtet. Auf einer Fläche von fünf Hektar betreibt sie insgesamt 4,1 MWp Leistung, die damit die Hälfte des Stromverbrauchs von Garant deckt.

Artenreiches Saatgut

Das „Öko-Solar-Biotop Pöchlarn“ gliedert sich ferner in zwei Bereiche. Auf 90 Prozent der Fläche stehen Paneele mit Südausrichtung und fixer Neigung. Der Boden darunter wurde mit einer artenreichen Saatgutmischung begrünt und die gesamte Anlage mit einer Biodiversitätshecke umrandet. Diese schaffe somit Lebensraum für Insekten, Vögel, Schmetterlinge, Amphibien und Kleinsäuger. Durch die besondere Montageart mittels Rammprofilen kann zudem das Regenwasser zwischen den PV-Modulen durchfließen. Das vermeidet damit die Bodenversiegelung. Die Universität für Bodenkultur (Boku) evaluiert ferner wissenschaftlich die Biodiversitätsfläche über die nächsten Jahre.

Auf der restlichen Fläche testen die Partner drei verschiedene Modelle der Agrar-Photovoltaik. In diesem Sinne ist die Anlage in Pöchlarn ein Role-Model. Die „Wanderfrucht“ mit drehbaren Paneelen für eine optimale Bearbeitung mit Traktoren, „Südernte“ für die Nutzung mit Mähdrescher und „Powerkultur“ für Obstbäume und Sträucher. Die RWA Solar Solutions bietet den Landwirten sämtliche Leistungen von der Planung und Errichtung über den Betrieb bis hin zur Vermarktung der Energie. Die Paneelen schützen die Kulturen und den Boden vor Wettereinflüssen wie Sonneneinstrahlung, Starkregen und Hagel.

Landwirtschaft und PV zusammenführen

„In den nächsten Jahren sind wir gemeinsam mit den Landwirten und Landwirtinnen gefordert, Biodiversitätsflächen zu schaffen, Kulturen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen und den steigenden Bedarf an Grün-Strom zu decken. Diese Herausforderungen können mit einem innovativen Modell abgedeckt werden – der Agri PV. Die heimische Landwirtschaft kann damit die regionale Versorgung von Lebensmitteln und Energie sicherstellen“, so RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf.

„Die Energiewende ist ein zentraler Bestandteil für unsere klimafreundliche Zukunft. Dafür brauchen wir auch kreative Ansätze, die diese beschleunigen, gleichzeitig unsere Natur und damit unser Klima schützen. Gemeinsam können wir mit effektiven Maßnahmen genau das umsetzen. Die RWA Solar Solutions schafft die innovative Möglichkeit, sauber Energie zu erzeugen, verbunden mit landwirtschaftlicher Produktion und achtet dabei sorgfältig auf Bodenschutz und den Erhalt von Artenvielfalt und Biodiversität. Das ist ein toller Schritt und ich freue mich darauf, dass dieses Projekt viele Nachahmer findet“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Das Öko-Solar-Biotop hier in Pöchlarn verbindet Naturschutz und Energieerzeugung – und zeigt damit eindrucksvoll, dass Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch stehen. Solche Projekte unterstützen die blau-gelbe Energiewende in Niederösterreich und bringen auch mehr Klimaschutz in unser Heimatland“, unterstreicht Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

24.9.2021 | Quelle: RWA Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH